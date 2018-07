La defensa de Cuixart en demana la llibertat provisional amb fiança o amb compareixences periòdiques al jutjat

La defensa de Jordi Cuixart ha presentat aquest dimecres un recurs al Tribunal Suprem en què demana la llibertat provisional per al seu client, ja sigui amb compareixences periòdiques al jutjat o a través del pagament d'una fiança. Amb aquest document Marina Roig, advocada del president d'Òmnium Cultural, nega els fets que se li imputen, així com l'existència del delicte de rebel·lió. A més, la lletrada afirma que, en el cas de Cuixart, no hi ha risc de fuga per l'arrelament personal, familiar i laboral, en referència a la revalidació recent en el càrrec de president de l'entitat social.



Segons l'escrit, tant el 20 de setembre davant la conselleria d'Economia com durant el referèndum de l'1-O, Cuixart va actuar en tot moment de manera pacífica i exercint els drets fonamentals de reunió, manifestació, llibertat ideològica i participació política. En aquesta mateixa línia, la defensa assegura que el president d'Òmnium, una entitat amb més de 57 anys d'història, sempre ha convocat concentracions pacífiques.



Per rebutjar l'acusació de rebel·lió, el recurs es remet al manifest que més d'un centenar de catedràtics i professors de dret penal espanyol van difondre el mes de maig passat i en què es rebutjava que els fets de Catalunya poguessin ser constitutius d'un delicte de rebel·lió. A més, Roig recorre a les resolucions del Tribunal de Schleswig-Holstein, que també descarten qualsevol d'aquests delictes.