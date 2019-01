La defensa de Cuixart demana que el Tribunal de Luxemburg es pronunciï abans no comenci el judici al Suprem

La defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ja ha iniciat el camí cap a Europa. Els advocats han sol·licitat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es pronunciï sobre la causa contra l'independentisme abans que el Tribunal Suprem doni el tret de sortida definitiu del judici. "El Suprem no pot continuar vulnerant els nostres drets; té l'obligació d'enviar el cas a Luxemburg", argumenta Cuixart.



Concretament, les defenses demanen al Suprem que compari amb el Tribunal de Luxemburg si la causa contra el líder d'Òmnium vulnera o no la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, així com la jurisprudència comunitària. "Són conscients que la justícia europea està desemmascarant el relat judicial", afirma el president de l'entitat a través del document. I avança: "El rebuig a aquesta petició demostrarà la por de l'Estat a enfrontar-se a Europa perquè aquest judici mai tindria lloc en una democràcia real europea".



Per aquest motiu, els advocats preveuen aclarir com uns mateixos fets poden ser exercicis de drets fonamentals a Alemanya, estat membre de la UE, i, en canvi ser constitutius de delicte en un altre, Espanya. De fet, la petició se sustenta en la sentència del tribunal de Schleswig-Holstein que descartava l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont. La justícia alemanya considerava aleshores que els fets pels quals se l'imputava s'emparaven en l'exercici de drets polítics fonamentals i, per tant, no podien ser condemnats.



Així doncs, la defensa de Jordi Cuixart creu que cal un pronunciament de la justícia europea abans no comenci el judici.