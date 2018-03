260x366 Cuixart aposta per no demanar renúncies a ningú "ni acceptar més xantatges barroers" Cuixart aposta per no demanar renúncies a ningú "ni acceptar més xantatges barroers"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en presó preventiva a Soto del Real, ha defensat seguir treballant per la sobirania amb independència. "Ni demanar renúncies a ningú ni acceptar més xantatges barroers", ha assenyalat en una carta enviada aquest dijous a RAC1. Cuixart ha evitat criticar els que continuen defensant el seu empresonament: "Sobre els posicionaments contraris a la presó preventiva o altres silencis m'he proposat no fer retrets", ha subratllat, tot i citar algunes de les personalitats que s'hi han manifestant en contra com Baltasar Garzón o Felipe González.

Cuixart ha reconegut mancances en el Procés: "Tinc una obsessió: ens hem explicat poc i malament, i no és cap retret a ningú, però no podem renunciar a seguir sent societat civil". El líder d'Òmnium ha remarcat que cal eixamplar les bases del sobiranisme: "Tornarem a votar, però ens cal cosir i recosir i enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva i explicar-nos, tant com escoltar. Sobretot i sempre, escoltar". "No podem renunciar ni a la senyera ni al catalanisme, ni a l'1 d'octubre ni a la convicció que només hi arribarem si anem junts", ha defensat en la missiva, en una nova crida a la unitat. També ha remarcat que la condemna al raper Valtonyc; la retirada de l'obra 'Presos polítics', de Salvador Sierra, d'Arco, i la del llibre 'Fariña' demostren que s'ha "rebregat" la independència judicial.