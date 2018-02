Cuixart fa una crida a la unitat en una carta de record a Muriel Casals als dos anys de la seva mort

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real, ha escrit una carta en record de Muriel Casals, que va morir avui fa dos anys, per rememorar el seu mestratge i la seva aposta per la transversalitat. "Avui necessitem que les forces polítiques sobiranistes assumeixin la responsabilitat que els han donat les urnes. Com tu molt bé havies dit en altres ocasions: 'No entendríem que no es posessin d’acord'", escriu Cuixart davant les discrepàncies internes entre JxCat i ERC per la investidura de Puigdemont.

"És imprescindible que, des de l’empatia i la generositat, construïm ponts i camins de diàleg amb tothom i que, alhora, això ens permeti fer front, des de la unitat de tots els demòcrates, a l’actual escenari de repressió que malauradament augmentarà i afecta el conjunt de la ciutadania. Cada dia s’alcen més veus denunciant tot aquest absurd, també de mica en mica arreu de l’Estat. Persistirem", anota el màxim representant de l'entitat sobiranista en la missiva.

Després de ressaltar la fortalesa d'Òmnium amb prop de 100.000 socis, Cuixart adverteix que "lluny de caure en cap conformisme impotent, seguim treballant per enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva, des de la diversitat i sense demanar renúncies a ningú". El president de l'entitat explica que fa poc va rebre la nadala de la Monserrat Sans, la vídua de Martí i Pol, i recorda una cita del poeta que afirma que el nostre temps és el que ens ha tocat viure i que no podem desertar-hi: “Orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la lluita, car el teu lloc, només tu pots omplir-lo”. També cita Bertolt Brecht, que deia que “el regal més gran que pots fer als altres és l’exemple de la teva pròpia vida” per adreçar-se a Casals dient-li que "tu ens vas fer el regal més gran que mai hauríem imaginat".