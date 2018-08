Cunillera assegura que el govern espanyol va anar a la Bilateral "amb papers, números i la feina feta"

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, s'ha mostrat sorpresa que els representants catalans a la Comissió Bilateral vagin qualificar ahir de "decebedora" la reunió. "Dins la reunió l'ambient va ser cordial, hi va haver un moment tens a l'hora de parlar del que ja ens podem imaginar, però dins el respecte", ha assegurat Cunillera en una entrevista a RAC1. La delegada del govern espanyol, a més, ha afirmat que el govern espanyol va anar a la reunió "amb papers, els números fets i amb la feina feta". Ho ha dit en referència a les crítiques que ahir la portaveu del Govern, Elsa Artadi, va llençar-los, acusant el govern espanyol de no haver preparat amb profunditat la reunió.

"Tenim un projecte per Catalunya, com el tenim per tot Espanya. Menystenir o devaluar la bilateral no és una bona manera de fer", ha criticat Cunillera davant les paraules del conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, que ahir va assegurar que el govern espanyol no havia posat cap projecte per Catalunya sobre la taula en la Comissió Bilateral.

Un dels punts que ja s'esperava que no hi hagués cap acord va ser sobre el dret a l'autodeterminació, en què el govern espanyol no es va moure de la seva posició i va negar que es pogués negociar en la comissió bilateral -la Generalitat va proposar crear un grup de treball per abordar aquesta qüestió- ni tampoc en cap altre òrgan . En aquest sentit, Cunillera ha reiterat aquesta posició i ha insistit, a més, que és una qüestió que "no hi cap dins l'ordre constitucional i la Generalitat ho sap perfectament".

Precisament, Artadi va admetre ahir que un dels objectius del Govern és celebrar un referèndum acordat amb l'Estat, tot i que no descartava tampoc la via unilateral per materialitzar la República. Davant d'aquestes paraules, Cunillera ha burxat en l'estratègia de l'independentisme. "Haig d'estar atenta que no estigui davant d'un altre farol, com deia una exconsellera", en referència a Clara Ponsatí. "Ara tornem a estar en la pantalla del referèndum? No era una pantalla passada? Ara volen fer un altre 1-O? El mandat existeix o no existeix? Jo em perdo", ha etzibat.

En la reunió de dimecres, el Govern també va posar sobre la taula la situació dels presos polítics. Una qüestió que l'executiu espanyol no va voler tractar perquè assegura que és un tema estrictament judicial. Així, Cunillera ha assegurat que no es pot parlar de separació de poders i dir "que l'executiu actuï sobre el judicial". Amb tot, la delegada del govern espanyol no ha volgut entrar a explicar de si l'executiu espanyol estaria obert a tirar endavant un indult -tal com va apuntar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a finals de l'any passat- si hi ha condemna: "Jo he de respectar el que els jutges facin". Sobre una possible reforma del codi penal per adequar el delicte de rebel·lió al cas català, Cunillera ha afirmat que "legislar en calent sempre és dolent, sempre que s'ha fet, no sol sortir bé" i ha apostat perquè sigui la cambra espanyola qui en debati aquesta qüestió.

L'actuació policial de l'1-O

Cunillera també ha censurat l'actuació policial de l'1-O. "L'actuació no va ser adequada. M'agradaria molt que se sabés qui va donar les ordres. Espero que aquests temes s'aclareixin", ha explicat. Amb tot, la delegada del govern espanyol no ha concretat qui hauria de fer aquesta investigació, tot i que sí que ha dit que ho hauria de fer algun òrgan executiu, com ara el ministeri de l'Interior, i no parlamentari.

Sobre la negociació dels pressupostos, Cunillera ha assegurat que el Govern no s'ha posat en contacte amb el PSC per demanar-los el seu suport. "Amb nosaltres, que jo sàpiga, no compten", ha dit.