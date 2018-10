Cunillera assegura que s'estan fent "gestos i aportacions" amb Catalunya

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, assegura que el govern espanyol "està fent gestos i aportacions" amb Catalunya. Ha contestat així a les crítiques que el Govern de la Generalitat ha llençat en les últimes setmanes al govern espanyol encapçalat per Pedro Sánchez, a qui acusa de "gesticular" però no actuar sobre les qüestions de fons del conflicte polític català. "A l'altra banda, trobem molta gesticulació", ha retret Cunillera al president de la Generalitat, Quim Torra. Ara bé, la delegada del govern espanyol a Catalunya no ha fet referència a les peticions del Govern: un referèndum pactat i l'alliberament dels presos polítics.

"Estem acordant moltes coses, s'ha reunit una comissió bilateral que portava molts anys sense fer-ho i hi ha diferents comissions que s'estan reunint amb total naturalitat i normalitat", ha assegurat en una entrevista a Antena 3. La delegada del govern espanyol a Catalunya s'ha mostrat convençuda que el Govern "no traspassarà cap línia vermella" a l'hora de tirar endavant els seus plans independentistes.

D'altra banda, Cunillera ha demanat que es deixi treballar la fiscalia de "forma lliure" perquè la responsabilitat del govern espanyol, ha afirmat, és garantir "que la separació de poders sigui efectiva". Sobre les paraules de Pascual Sala, expresident del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, Cunillera les ha emmarcat en una "opinió d'una persona qualificada", però ha afirmat que l'opinió "rellevant" serà la que donin els òrgans judicials.

La delegada del govern espanyol a Catalunya ha tornat a criticar l'actuació policial l'1-O i ha assegurat que un govern socialista "no hagués arribat" a aquesta situació. "Haguéssim actuat de forma diferent", ha assegurat. Cunillera ha explicat que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría "parlaven contínuament" durant els dies previs i posteriors al referèndum.

El recurs al TC per la reprovació del rei

Cunillera ha assegurat que el govern espanyol continua estudiant els recursos d'inconstitucionalitat que va presentar l'executiu de Mariano Rajoy contra diverses lleis catalanes. Un fet que la delegada del govern espanyol a Catalunya no veu incompatible amb el recurs que el govern espanyol presentarà divendres contra la resolució del Parlament que va reprovar Felip VI. "És la nostra obligació i el que els ciutadans esperen", ha defensat Cunillera. "Quan el govern entén que un Parlament autonòmic s'ha excedit en allò que podia fer, el govern actua", ha afegit.