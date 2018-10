DIRECTE: Joan Mena: "La presó preventiva és un escàndol i s'hauria d'acabar"

El dia que es reuneixen el líder de Podem, Pablo Iglesias, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, Antoni Bassas entrevista a l'Ara.cat el portaveu de Catalunya en Comú i diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Joan Mena. Sobre la taula, el debat sobre l'aprovació dels pressupostos que el govern espanyol ha pactat amb Podem. "S'emmarca dins d'unes trobades normals entre líders", ha anotat Mena en referència a la visita d'Iglesias, i ha recordat que Xavier Domènech, Ada Colau o Gerardo Pisarello han fet visites als presos els últims mesos. Ha remarcat, però, que és una "anomalia" que Iglesias s'hagi de desplaçar fins a Lledoners.

"La presó preventiva és un escàndol i s'hauria d'acabar", ha admès Mena, que ha instat el govern espanyol a "distensionar" la situació política entre Catalunya i Espanya, per bé que ha apuntat que els comuns no són qui li han de dir a Pedro Sánchez "quins camins" hi ha per abordar aquesta qüestió. A parer del portaveu de CatComú, parlar dels pressupostos a l'Estat "ha de permetre parlar de tot", en la línia del que ja va proposar fa dies l'alcaldessa de Barcelona: arribar a acords per tirar endavant els comptes també de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona.