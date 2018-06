EN DIRECTE: Aragonès garanteix al Parlament que el Govern farà tot el possible per la llibertat dels presos polítics

[Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

La setmana passada, els consellers van passar la primera sessió de control de la legislatura. Des del setembre que no se sotmetien a les preguntes dels consellers (la major part d'aquest temps no hi va haver Govern). Aquesta setmana és el torn de les comissions legislatives, aturades durant sis mesos, i que des d'aquest dilluns escolten les prioritats de cada departament. El primer en comparèixer és el vicepresident de l'executiu i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que ha volgut recordar "l'empresonament injust" del seu predecessor, Oriol Junqueras, tan bon punt ha començat la seva intervenció. De fet, ha garantit que el Govern farà tot el que estigui al seu abast per aconseguir la llibertat dels presos polítics.

Aragonès va ser el secretari d'Economia de Junqueras. Aquest dilluns no era l'únic membre d'aquell equip a la sala de grups del Parlament. Com a diputats d'ERC assignats a la comissió d'Economia el seguien l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, i l'exsecretari general de la conselleria, Josep Maria Jové, tots dos investigats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona pel seu paper en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

El diàleg amb el govern espanyol és la principal prioritat d'un Govern que aquesta legislatura deixarà a un costat la unilateralitat per la que va optar a finals de la passada legislatura. Un diàleg que ha de tractar, segons el vicepresident, "el dret a l'autodeterminació" de Catalunya. Per caminar en aquesta línia, abans s'haurà d'acabar amb "l'ànim de revenja" de l'estat espanyol contra els líders polítics i socials que van fer possible el referèndum del passat octubre i als que Aragonès els ha agraït la feina feta per complir amb els compromisos polítics adquirits.

Ara bé, mentre no arribi el reconeixement del dret a l'autodeterminació, l'executiu està compromès, segons ell, a gestionar els recursos per garantir el benestar de la ciutadania. Aquesta legislatura, la intenció del Govern és que la gestió del dia a dia guanyi protagonisme i camini en paral·lel al debat nacional, que s'ha menjat pràcticament tot el protagonisme en els darrers anys.

Abans de començar a parlar de números, el conseller d'Economia ha reivindicat l'1-O i ha denunciat que, des d'aleshores, les agressions de l'extrema dreta campen "impunement" per Catalunya. De fet, combatre aquesta impunitat és un dels objectius de la nova oficina de defensa dels drets civils i polítics, creada recentment dins l'estructura de la Vicepresidència -encara sense personal assignat. Les agressions feixistes "contra els llaços grocs", però també les de la policia durant les càrregies de l'1 d'octubre, ha apuntat.

Pressupostos del 2019

En l’àmbit econòmic, el vicepresident ha centrat la seva inetrvenció en la necessitat de aixecar la intervenció dels comptes de la Generalitat decretada el 2015 -la del setembre del 2017 lligada al 155 ja es va aixecar- i en la necessitat d’elaborar els pressupostos per al 2019 que permetin complir amb la reducció del dèficit i complir amb la regla de despesa.

Aragonés situa en gairebé 700 milions d’euros el cost de la reducció del dèficit (ha de passar al 0,1% del PIB) i, això, ha dit, només es podrà aconseguir millorant ingressos. En aquest sentit, a més de reclamar les quantitats pendents de la disposició addicional tercera de l’Estatut i el deute en el finançament dels Mossos d’Esquadra.

El vicepresident, que ha demanat una negociació bilateral amb l’Estat, ha indicat que el compliment del dèficit només podrà arribar d’una major recaptació, més transferències de l’Estat, o la combinació d’ambdues.

En aquest sentit, no ha descartat nous tributs, possiblement lligats al mediambient, a més de recuperar els que han estat suspesos pel Tribunal Constitucional, a més d’una revisió de tarifes, exempcions i deduccions dels impostos que gestiona l’Agència Tributària.

Aragonés també s’ha posat com a objectius aconseguir la llicència bancària per a l’Institut Català de Finances (ICF), així com la aposta per millorar la gestió pública, la racionalització de l’administració, l’economia col·laborativa, el desenvolupament del clúster financer al Catalunya, afavorir la transparència en la contractació pública facilitant l’accés de les petites i mitjanes empreses a aquesta contractació, i esmerçar fons Feder per a la contractacció pública innovadora