DIRECTE | Budó compareix per explicar els acords del consell executiu

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, compareix aquest dimarts per donar compte dels acords del consell executiu. Ho fa, però, en un ambient enrarit dins al Govern per la darrera polèmica entre els dos socis: ERC ha pactat amb el PSOE prorrogar l'estat d'alarma mentre el president, Quim Torra, s'hi ha manifestat totalment en contra.

Aquest mateix matí el mateix Torra i el vicepresident, Pere Aragonès, han comparegut conjuntament per explicar un dels acords de l'executiu: un grup de treball amb trenta experts per dibuixar la Catalunya del 2022. Per donar rellevància a l'assumpte, doncs, han comparegut els dos màxims dirigents de l'executiu. En aquesta compareixença, han evitat polemitzar sobre la pròrroga de l'estat d'alarma.