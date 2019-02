Alfred Bosch explicarà a les principals capitals europees la "veritat" sobre el judici "polític" de l'1-O

El ple del Parlament ha arrencat aquest dimecres amb una sessió de control al Govern i el president de la Generalitat en què el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha anunciat que les pròximes setmanes anirà a les principals capitals europees per explicar "la veritat" sobre el judici. "A diferència del govern espanyol, nosaltres no necessitem cap campanya de màrqueting per explicar la veritat, i la veritat és que aquest és un judici polític contra presos polítics i ho explicarem amb total serenor i fermesa", ha dit.

Bosch ha recalcat que el judici de l'1-O és un "judici polític" i ha especificat que es dirigirà a mitjans de comunicació, ambaixadors, institucions, organitzacions internacionals, fundacions i 'think tanks'. "Els explicarem a tots la realitat amb tota la transparència i tranquil·litat", ha insistit, i ha acusat el govern de Pedro Sánchez de fer una campanya amb una despesa d'un milió d'euros per "intentar ocultar la realitat".

Segons han explicat a l'ACN fonts del departament, està previst que el conseller visiti set capitals europees en set setmanes. La setmana passada ja va ser a Londres i la setmana que ve viatjarà fins a París. A banda dels viatges a l'estranger, també preveu trobades a Madrid i Barcelona.

La setmana passada es va fer públic el primer vídeo de la campanya 'Espanya Global' del govern espanyol per contrarestar el relat independentista a l'exterior, amb el lema "Res és tan valuós com la veritat".