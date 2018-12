EN DIRECTE: Torra acusa Sánchez d'haver abraçat les tesis de la dreta i li reclama reprendre la via del diàleg

Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

Mentre al Congrés dels Diputats, el president espanyol, Pedro Sánchez, avisava amb actuar "amb contundència" a Catalunya si el Govern vulnera la llei, des del Parlament el president de la Generalitat, Quim Torra, li responia acusant-lo "d'haver abraçat les tesis de la dreta" i l'instava a recuperar la via del diàleg. "Què ha fet Sánchez pel diàleg?", li ha preguntat Torra al líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, tot recordant-li que si l'independentisme va fer president Pedro Sánchez va ser perquè va entendre que era una "oportunitat" per resoldre de forma dialogada el conflicte.

"Ens mereixem una oportunitat per construir una sortida en pau", ha insistit Torra, que també ha insistit en la via eslovena com a mirall per a Catalunya. Ho ha fet per primera vegada des que dissabte es va emmirallar en la via eslovena i va assegurar que estava disposat "a tot" per assolir la independència de Catalunya, però matisant les paraules. "El camí cap a la llibertat és, ha estat i serà sempre pacífic i democràtic", ha subratllat des de l'hemicicle del Parlament. De fet, Torra ha remarcat que la via eslovena va acabar amb la declaració d'independència -després d'un referèndum d'autodeterminació i unes eleccions- i, aleshores, "va començar una altra via", en referència a La Guerra dels Deu Dies entre els exèrcits eslovens i iugoslau -de majoria sèrbia.

Després d'un dels seus caps de setmana més difícils al capdavant de la Generalitat, amb dures crítiques per les seves paraules sobre els Mossos primer i per la seva al·lusió a la via eslovena després, el president Quim Torra ha comparegut per partida doble al Parlament per veure's les cares amb l'oposició. Ho ha fet, primer, per la sessió de control i, més tard, per explicar els canvis a l'executiu provocats per la substitució d'Ernest Maragall per Alfred Bosch al capdavant de la conselleria d'Exteriors. Tot plegat, mentre al Congrés el president espanyol Pedro Sánchez, liquidava els ponts amb l'independentisme comparant el Procés amb el Brexit i advertia el Govern que enviarà "les forces de seguretat que siguin necessàries" a Catalunya si no es garanteix la seguretat per part dels Mossos.