DIRECTE | El Govern ajorna l'augment de la taxa turística fins el 2021

Després de tres mesos sense reunir-se de forma presencial, aquest dimarts el consell executiu s'ha tornat a trobar al Palau de la Generalitat. Els consellers i el president, Quim Torra, ho han fet amb distàncies de seguretat i mascareta, a la sala Torres-Garcia. La darrera reunió presencial del Govern va ser el 10 de març, quatre dies abans que entrés en vigor l'estat d'alarma pel coronavirus, i des de llavors van seguir reunit-se de forma telemàtica. De forma excepcional, ja que mai abans s'havia produït. Després de la reunió, compareixen també de forma presencial la portaveu, Meritxell Budó; el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón.

Entre les mesures aprovades pel consell executiu d'aquest dimarst, destaquen les econòmiques. El vicepresident, Pere Aragonès, ha comparegut per explicar les mesures que ha pres el seu departament en l'àmbit de mesures tributàries. Unes mesures que, ha dit, han de ser per ajudar a la ciutadania a "desconfinar" l'economia. "Estem al costat de treballadors i empreses", ha asseverat. En què es concreta això? El Govern ha aprovat ajornar l'augment de la taxa turística fins el gener del 2021, per tal d'ajudar al sector turístic a sortir de la crisi. Aquest ajornament també s'aplica al recàrrec municipal de comú acord amb l'ajuntament de Barcelona.

Pla general del primer Consell Executiu presencial des de l'esclat de la pandèmia.

D'altra banda, Aragonès també ha anunciat que es dona "temps extra" per a la presentació del pagament d'impostos de la Generalitat, els terminis dels quals començaran a comptar a partir de l'1 de juliol. Aquest temps, segons el vicepresident i responsable d'Economia, és progressiu en funció del nivell adquisitiu de qui paga els impostos: per l'impost sobre els habitatges buits, Aragonès ha explicat que es donen set dies extra de temps i en el cas de successions i donacions hi haurà dos mesos més de marge.

La trobada del Govern arriba en un ambient de tensió entre els socis de l'executiu, després de discrepàncies en diverses qüestions. La setmana passada van expressar el seu desacord en relació a la pròrroga de l'estat d'alarma (ERC la va facilitar mentre que JxCat hi va votar en contra) i aquesta setmana la polèmica arriba pels diferents posicionaments en relació al suplicatori de Laura Borràs, la cap de files de Junts a Madrid. Pero la darrera polèmica en les darreres hores ha estat el contracte que Salut ha adjudicat a Ferrovial, per gairebé 18 milions d'euros, per fer el seguiment de contactes dels diagnosticats per coronavirus.

La consellera Alba Vergés i Esquerra han assegurat que revisaran la concessió després que el col·lectiu de metges s'hagi queixat de l'externalització. Ahir la mateixa portaveu del Govern, Meritxell Budó, va dir en una entrevista a la SER Catalunya a primera hora del matí que s'havia d'estudiar revertir-lo.