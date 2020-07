EN DIRECTE | Compareixença d'Artur Mas al Parlament per donar explicacions sobre el cas Palau

L'expresident Artur Mas compareix aquest dijous al Parlament, a la comissió d'Afers Institucionals, per donar explicacions sobre el cas Palau. L'excap de l'executiu respondrà els grups sobre el finançament irregular de CDC, que recentment ha confirmat la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas.

L'alt tribunal ha confirmat la tesi de l'Audiència Provincial de Barcelona, condemnat a Convergència a pagar un decomís de 6,6 milions d'euros. La sentència afirma que el partit de Jordi Pujol cobrava comissions il·lícites d'empreses a canvi d'obra pública a través de la institució del Palau de la Música. Així, el Suprem també va reafirmar-se en la condemna de 9 anys i 8 mesos de presó i 4,1 milions d'euros de multa per a l'ex màxim responsable del Palau, i per a Montull 7 anys i 6 mesos i una multa de 2,9 milions. Per a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar va rebaixar-li la pena de quatre anys i mig de presó a tres i mig.

Artur Mas va ser secretari general i, posteriorment, de CDC. Després de dissoldre el partit va assumir la presidència del Partit Demòcrata.