EN DIRECTE: Buch compareix al Parlament per explicar l'actuació dels mossos en les manifestacions del 29-S i l'1-O

El conseller d'Interior, Miquel Buch, compareix aquest dimecres al Parlament per explicar l'actuació policial portada a terme pels Mossos d'Esquadra en les manifestacions del 29 de setembre i l'1 d'octubre. Ambdues concentracions van desembocar en càrregues policials contra els manifestants independentistes: la primera, mentre aquests intentaven boicotejar una manifestació del sindicat de policies espanyoles Jusapol (en què es van homenatjar els agents que van reprimir l'1-O a Catalunya), i la segona quan centenars de persones van intentar accedir a l'interior del Parlament de Catalunya, després de saltar-se les valles que els impedien acostar-se.

Tant els comuns com el PSC i Ciutadans han sol·licitat la compareixença, que ha estat aprovada. En canvi, Cs també havia demanat que comparegués el director general de la Policia davant la comissió, que no ha prosperat per manca de suports dels altres grups.

D'altra banda, el Parlament ha aprovat avui, a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI), una condemna dels "actes violents o incendiaris" contra seus de partits polítics, sindicats o associacions, així com les "amenaces i agressions" contra grups o individus. El text aprovat a proposta del grup PSC-Units també rebutja els "actes vandàlics o violents que s'han produït en el context de concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos".