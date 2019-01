EN DIRECTE: David Mejía (Cs), al Parlament: "TV3 manipula cada dia, tristament"

Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

El ple del Parlament debat aquest dijous una proposta de Ciutadans per la despolitització de la CCMA. "TV3 manipula cada dia, tristament", lamenta el diputat David Mejía, que presenta la iniciativa. "Als programes de debat polític la proporció de tertulians separatistes o processistes no té res a veure amb la de la societat catalana", ha afirmat. En aquest sentit, Cs ha exigit "l'elaboració d'un contracte programa" per donar "seguretat" i "estabilitat financera" a la CCMA. "Quins són els continguts específics, quina és la programació de la CCMA? No ho tenim", es pregunta el diputat. "Despolititzar és sinònim de pluralitat, d'objectivitat", ha insistit, i ha reclamat "l'elecció d'un concurs públic per escollir els òrgans de govern de la direcció de la CCMA.

El socialista David Pérez ha proposat al seu torn que Cs retiri la seva proposta i convertir-la en esmenes per poder-les votar individualment i davant "la necessitat de consens" en aquesta matèria. Per exemple, el PSC està a favor de la tria de la cúpula de la CCMA per mitjà de concurs públic. En la mateixa línia s'ha expressat la diputada dels comuns Marta Ribas: "La voluntat de posar-se una medalla no té sentit. Retirin la llei i traslladin-la a la que té el consens de tots els grups via esmenes", ha conclòs.

JxCat i ERC han presentat una esmena a la totalitat a la iniciativa. A continuació es votarà també la llei del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, presentada per tots els grups, aquest cop sense esmenes.