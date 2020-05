Torra reclamarà a Sánchez 40 mesures econòmiques i socials per la recuperació de Catalunya

Hores abans que es torni a reunir, aquest diumenge, la videoconferència setmanal de presidents autonòmics, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que demà traslladarà al president espanyol, Pedro Sánchez, fins a 40 mesures que els diferents departaments de la Generalitat han consensuat i que consideren totalment imprescindibles per a la reconstrucció social i econòmica de Catalunya. En una declaració institucional, Torra també ha explicat que de cara la setmana que ve té previst visitar la conca d'Òdena.

Les mesures que Torra traslladarà a Sánchez van des de reclamar el deute de l'Estat amb Catalunya fins a exigir el pagament dels ajuts pendents pel temporal Gloria. Tot plegat, el president de la Generalitat ho ha emmarcat en sis objectius. D'una banda, ha tornat a reclamar el retorn de competències a l'Estat i ha reiterat que fins que no tornin a Catalunya, s'oposaran a prorrogar l'estat d'alarma. També ha avisat que, en aquesta etapa de desescalada, el Govern continuarà basant totes les decisions en "criteris sanitaris" i obviarà, ha dit, qualsevol pressió de "lobbies econòmics".

En aquest sentit, per afrontar el que ha anomenat com a "emergència econòmica", Torra ha avisat que no "tolerarà cap retallada" i ha receptat més endeutament i transferències directes a sectors com el turisme, el comerç i la cultura. "També s'han de prorrogar tots els ERTO els mesos que siguin necessaris", ha exigit el president, que també ha demanat que l'Estat pagui als treballadors que encara no han cobrat. El president també ha tornat a exigir la suspensió de totes les quotes i impostos pels autònoms.

A la reunió d'aquest diumenge, Torra també tornarà a reclamar a Sánchez una transferència de 4.000 milions d'euros, els diners que la Generalitat ha calculat que costarà la crisi sanitària del covid-19. Però no només, també tornarà a exigir un augment del topall de dèficit del 2% i eliminar el dèficit fiscal. El president s'ha congratulat perquè el govern espanyol hagi fixat una data per començar a pagar la renda bàsica, però ha lamentat el retard. En un principi estava prevista pel mes de maig i avui Sánchez ha anunciat que finalment es començarà a cobrar a partir del mes de juny.

Consensuar l'obertura d'escoles amb tots els agents

D'altra banda, Quim Torra també ha assegurat que l'obertura d'escoles es farà de forma consensuada amb tots els agents implicats i ha recordat que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ja s'ha reunit amb els grups parlamentaris. El president ha explicat que de cara als propers dies té previst fer-ho amb tots els actors implicats en aquesta reobertura de centres i ha posat en valor el "diàleg" amb els centres educatius com el camí a seguir.