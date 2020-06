La Fiscalia rebaixa l'acusació de rebel·lió a sedició però demana 10 anys de presó a Trapero, Soler i Puig

La Fiscalia demana 10 anys de presó i inhabilitació absoluta per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, l'exdirector general Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig, acusats de sedició. Formalment el fiscal Miguel Ángel Carballo ha anunciat que modificava les conclusions per ajustar-se a la valoració jurídica dels fets de la tardor de 2017 a Catalunya que va fer el Tribunal Suprem en la condemna als líders independentistes. La vista oral del judici s'ha reprès aquest dilluns a l'Audiència Nacional, després que la crisi del coronavirus el deixés en suspens quan encarava la recta final. Inicialment, la Fiscalia demanava 11 anys de presó per a Trapero, Soler i Puig i els acusava per rebel·lió i ara modifica el delicte, tot i que segueix amb una petició de penes alta. Per a Teresa Laplana demanava quatre anys de presó per sedició el 20-S i ho manté.

Aquest canvi es donava per fet, tot i que en la primera sessió de la vista oral els fiscals Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira van advertir que el moment processal per modificar les conclusions era durant la presentació de les conclusions, de manera que van plantejar el judici igualment des de la perspectiva de la rebel·lió. El ministeri públic introdueix, però, una novetat important: ha ofert la desobediència com a alternativa en cas que el tribunal consideri que els implicats no van ser coautors de la sedició. En aquest supòsit, la Fiscalia reclama un i vuit mesos d'inhabilitació per a Trapero, Soler i Puig i una multa de 60.000 euros. En el cas de Laplana, inhabilitació per exercir de policia durant un any. La desobediència requereix una negativa "oberta" al compliment de les resolucions judicials, fet que és difícilment atribuïble a Trapero perquè sempre va manifestar la seva voluntat d'aturar el referèndum.

La defensa del major confia en l'absolució i aquest dilluns ha escoltat les conclusions definitives de la Fiscalia des de l'Audiència de Barcelona per videoconferència. El tribunal va proposar que els acusats i els seus respectius lletrats participessin des de la distància amb motiu del covid-19. De cara a aquesta sessió breu en què la Fiscalia es limita a anunciar la petició de penes i els delictes pels quals acusa ho han acceptat, però caldrà veure si per exposar els informes finals i fer ús de l'últim torn de paraula preferiran fer-ho presencialment a l'Audiència Nacional. La sessió ha començat amb retard perquè Laplana ha tingut problemes per accedir a l'Audiència de Barcelona: com que el tribunal l'havia dispensat d'acudir a les sessions fins a la de l'últim torn de paraula s'ha trobat que no estava "autoritzada", però quan ha ensenyat les credencials se li ha permès el pas. Segons fonts de l'Audiència Nacional el retard també s'ha degut a l'absència de l'advocat de Soler, Cristóbal Martell, que finalment no hi ha assistit.