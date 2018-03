Camps ho nega tot en un debat aspre al Congrés: "Sóc un polític honrat"

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha comparegut aquest dimarts a la comissió del finançament il·legal del PP al Congrés, després de ser imputat en el cas de la Fórmula-1 a València i que l'ex secretari general del PP valencià Ricardo Costa admetés davant del jutge pagaments en B al PP, que servien per finançar les campanyes del partit. Camps ho ha negat tot, ha defensat que és un "polític honrat" i ha emmarcat les acusacions en l'estratègia de defensa de Costa. L'actual membre del consell jurídic consultiu valencià ha assegurat que sent "l'afecte" de Mariano Rajoy, i ha afirmat que "mai" va conèixer ni tan sols "l'existència de Francisco Correa", cap de la trama Gürtel a escala a estatal (a València ho era Álvaro Pérez, qui va ser el seu "amiguet de l'ànima").

La picabaralla més sonora de la compareixença ha escapat l'assumpte de la corrupció, i l'ha protagonitzat l'expresident valencià contra la portaveu d'ERC a la comissió, Esther Capella, que s'ha referit al País Valencià, i no a la Comunitat Valenciana com defensa Camps: "El País Valencià no existeix. No puc suportar aquest insult al que estic sent sotmès per la diputada", ha asseverat, abans d'insistir que "és un insults als valencians" que "pretén incloure el País Valencià dins dels Països Catalans". Aquesta fugida de la qüestió ha obligat el president de la comissió, Pedro Quevedo, a posar ordre i a demanar-li que no fes de la denominació un assumpte de debat, negant que Capella estigués insultant amb la denominació. "Doncs que no digui País Valencià", ha respost un Camps que ha assistit a la comissió amb una actitud xulesca, i ha insistit en diverses ocasions a Quevedo que no permetés la denominació. "He estat molt respectuosa, i si l'hagués insultat, recordaria com l'he insultat", li ha etzibat Capella.

Aquesta actitud l'ha dut a interrompre en diverses vegades, obligant a la intervenció de Quevedo: "I aquesta moda que aquí parla tothom quan vol? Això té molts números de tornar-se un circ, i no ho consentiré". La picabaralla ha acabat en punxa, quan la diputada ha explicat que havia d'abandonar la comissió per assistir a la Junta de Portaveus: "No es queda a escoltar-me? Quina falta d'educació!".

Ho nega tot

Camps ha negat les acusacions de Costa, i ha defensat, en un to dur, amb enfrontaments directes amb els diputats, que no van existir aquests pagaments. "Tothom sap que sóc un polític honrat", li ha dit al portaveu socialista a la comissió, Artemi Rallo. El polític popular ha emmarcat la confessió de Costa dins de la seva "estratègia de defensa" i ha asseverat que els comptes del PP "han sigut sempre legals". A més, ha dit que "més del 60% o 70% de polítics del PP han sigut absolts o s'han arxivat les seves causes". "El PP no s'ha finançat il·legalment", ha dit, i ha assegurat que Costa ha defensat "el contrari" que va dir davant del jutge al gener "durant 9 anys".

L'expresident valencià ha negat que mai intercedís en adjudicacions públiques, i ha reptat Capella a portar un empresari que digui que això ha estat així. La diputada li ha recordat també la declaració d'Álvaro Pérez, El Bigotes, i Costa, que apuntaven que les despeses per a les campanyes de 2007 i 2008, presumptament finançades il·legalment, s'anaven a cobrar directament a les empreses que pagaven les comissions, i que l'ordre la donava el mateix Camps, que ha tornat a negar haver-ho fet, i ha recordat que els testimonis que encara estan al PP, com l'actual tresorera van desmentir la versió de Costa.

L'expresident valencià ha afirmat que es va assabentar que els comptes del PP estaven en dubte el 2009, quan va aparèixer la investigació judicial al diari 'El País'. Aleshores, segons ell, va demanar a Costa una auditoria, que va explicar en roda de premsa, i durant nou anys, segons ell, la bondat d'aquella comptabilitat, fins a l'obertura del judici oral, el mes passat. Fins i tot ha arribat a demanar als partits de l'oposició valencians que li demanin "disculpes" pel cas dels vestits, del qual va quedar absolt per un jurat popular, i que segons ell li va "llastrar" la campanya del 2011.

El Bigotes ja no és l'amic de l'ànima

Camps, que es va referir en la nit de Nadal del 2003 al cap de la Gürtel valenciana, Álvaro Pérez, com a "amiguet de l'ànima", ha assegurat que fa molt de temps que ja no hi té relació, i també que ni tan sols coneix el capitost de la Gürtel, Francisco Correa. Rallo li ha etzibat que els "ciutadans valencians s'avergonyeixen" de ell i li ha preguntat si hauria de dimitir com a membre del consell jurídic consultiu, i ha afirmat que "els ciutadans valencians l'han votat per majoria absoluta sempre que s'ha presentat". I ha passat a l'atac als socialistes, i ha afirmat que amb el nou govern valencià "s'han multiplicat el nombre de cotxes oficials", fet que ha obligat el president de la comissió, Pedro Quevedo, a cridar-lo a la qüestió: "Això no és un debat, és una comissió d'investigació".

Nega conèixer els comptes del PP

El portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, ha centrat el seu interrogatori a mirar de lligar la comptabilitat del PP valencià amb Génova. Camps ha negat que ni tan sols ell conegués els comptes del partit, i ha dit que no les signava personalment. De nou s'ha enganxat Camps amb el diputat, que ha insinuat que els membres del seu govern van "robar". L'expresident valencià ha qualificat de "calúmnia" l'acusació, i ha comminat els membres del seu executiu a "presentar una querella" contra Cantó.