EN DIRECTE: El Parlament vota el decret del Govern per dotar d'un suplement de 814 milions d'euros els pressupostos

El Govern va renunciar als pressupostos del 2018 per centrar-se en els del 2019. Però el 2019, les negociacions han estat més dures del que pensaven i encara no han trobat els suports necessaris per tirar endavant uns nous comptes. Mentrestant, han ampliat els pressupostos de 2017 amb decret que el Parlament votarà aquest dimecres, i que concedeix un suplement de crèdit de 814 milions d'euros als Pressupostos de 2017 per atendre noves despeses com ara l'augment salarial dels treballadors públics i el retorn del 40% de les pagues extres de 2013.

"La polarització política, la fragmentació, ens obliga a ser generosos, a negociar, i aquest Govern està decidit a fer-ho", ha dit avui el conseller Pere Aragonès, que ha acusat la "repressió" i els diputats "exiliats" com la causa de la seva manca de pressupostos. "Continuarem buscant majories per aprovar els comptes", ha recalcat: "No ens aixequem de la taula". "No renunciem a exercir les nostres responsabilitats i per això continuem amb la mà estesa als grups parlamentaris de la Generalitat", ha insistit.

En la seva intervenció, Aragonès ha llançat també un dard al govern de Pedro Sánchez, i l'ha acusat d'haver decidit augmentar els sous dels treballadors públics "de manera unilateral, sense consultar la resta d'administracions". "L'Estat gasta el 19% del seu pressupost en personal: les comunitats el 61%", ha dit: "El govern de l'Estat no ha previst cap recurs per finançar el què compromet ell i paguen els altres".

Cs retreu la manca de pressupostos

En el ple de la cambra, l'oposició ha estat crítica amb el Govern pel fet que no hagi estat capaç encara d'aprovar els pressupostos. El diputat de Ciutadans Martí Pachamé ha lamentat que "el deute de la Generalitat hagi seguit creixent" i ha criticat que l'executiu català "es negui a assumir-ne la responsabilitat". "La culpa de tots, per a vostès, la tenen tots els altres", ha insistit. En el mateix sentit, ha acusat l'executiu d'estar amagant "una pujada dels seus sous i els seus alts càrrecs" a través d'aquest decret.