DIRECTE: El Parlament carrega contra Cs per haver presentat una proposta "caduca" i "inútil"

[ Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

El ple del Parlament d'aquest dijous s'ha convertit en una ofensiva pràcticament unànime dels grups contra Ciutadans per haver presentat una proposta de resolució "fora de temps", tal com han destacat la majoria de portaveus. Una iniciativa que ha comptat només amb 40 vots a favor de Cs i PP, i 94 en contra de JxCat, ERC, PSC-Units, CatComú-Podem i CUP. El partit taronja, en el text, exigia al president del Parlament, Roger Torrent, que desencalli el rellotge de la investidura proposant un candidat que es pugui sotmetre a votació, cosa que ja va succeir amb Jordi Turull el passat 22 de març.

La cap de files de la formació taronja, Inés Arrimadas, ha defensat la PR del seu grup exigint "transparència" a Torrent. "Demanem que el president del parlament pugui baixar al faristol a fer un debat sincer i obert sobre el que ha passat a Catalunya en els darrers mesos", ha dit, assegurant que "molts catalans, de tots els colors polítics s'estan preguntant: 'Què esteu fent? [...] Què esta passant al Parlament? Què passarà?'". Arrimadas ha exigit a les forces independentistes que, més de cent dies després de les eleccions, expliquin si tenen o no un pla o estratègia. "No tenen ni estratègia, ni rumb, ni projecte", ha respost ella mateixa. En el seu discurs, la líder del partit taronja ha denunciat l'"opacitat" de Torrent i els seus "discursos polítics" com a màxima representació de la cambra.

Des del PSC, la portaveu del grup, Eva Granados, ha subratllat que el partit d'Arrimadas ha presentat una proposta "inútil" i ha considerat que la PR és fruït de les "l'oportunisme" i que està "fora de temps". "Avui demanen al president del Parlament que doni explicacions per no posar el rellotge en marxam, però el rellotge ja s'ha posat en marxa", ha retret a la formació que lidera Inés Arrimadas, a qui ha recordat que els socialistes ja van exigir en el seu dia al TC, "allà on toca", que hi hagi un govern. "Si volen fer iniciatives, s'han de fer les coses ben fetes", ha conclòs.

540x306 Eva Granados (PSC) al Parlament / PERE VIRGILI Eva Granados (PSC) al Parlament / PERE VIRGILI

En la mateixa línia, La diputada de CatComú-Podem Jessica Albiach s'ha sumat a la crítica contra Ciutadans per haver presentat una proposta de resolució "caducada". "Vostès demanen transparència però el que fan és retrets, que és l'únic que saben fer", ha subratllat. Albiach ha recordat a Arrimadas que podria haver-se presentat com a candidata a la investidura i ha denunciat que practiqui la política de "terra cremada". Albiach l'ha acusat de "marginar" els seus votants perquè "no seuen amb cap altra força política". "No fan absolutament res amb la confiança que els han donat", ha insistit Albiach, que ha subratllat que el partit taronja és una força de "bloqueig" i estan "aïllats".

La diputada d'ERC Jenn Díaz, que ha criticat que Cs no hagi "retirat a temps" la iniciativa, ha acusat Arrimadas de voler "afegir soroll" i "alimentar discurs de la fractura. "Sense això, no tenen projecte", ha asseverat, i ha retret a la formació taronja que "s'alimenti de les engrunes miserables d'un moment d'excepció" com l'actual. Ha advertit, però, que davant l'"alarmisme" dels d'Arrimadas "continuarem parlant d'un sol poble". Díaz ha acabat la seva intervenció parafrasejant Mercè Rodoreda: "Som catalans i jo diria que la tenacitat és la nostra divisa".

540x306 La diputada d'ERC Jenn Díaz al Parlament / PERE VIRGILI La diputada d'ERC Jenn Díaz al Parlament / PERE VIRGILI

La diputada de JxCat Laura Borràs, de la seva banda, ha aprofitat la seva intervenció en el debat de la proposta de resolució de Cs per denunciar l'empresonament i l'exili dels líders independentistes. "Són reincidents en el compliment del seu programa electoral", ha assenyalat. També ha recordat que en un "context de normalitat democràtica, no hi hauria hagut les eleccions del 21 de desembre". "Hi havia un president i després dels resultats manté els suports per ser investit", ha subratllat la diputada de JxCat, que ha criticat que l'estat espanyol no estigui disposat a permetre la candidatura de Puigdemont ni de Sànchez.

540x306 La diputada de JxCat Laura Borràs al Parlament / PERE VIRGILI La diputada de JxCat Laura Borràs al Parlament / PERE VIRGILI

El cap de files de la CUP, Carles Riera, ha confirmat que la CUP votarà en contra de la proposta de Cs perquè entén que "forma part de l'estratègia d'assetjament" que ja va començar contra l'anterior presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ara empresonada. "Ho combatrem ara, com aleshores", ha deixat clar Riera. El diputat cupaire ha carregat contra "l'estil inquisitorial" de la formació taronja i la seva complicitat amb l'estratègia repressiva de l'Estat. Un Estat, ha destacat Riera, que de forma "dictatorial i despòtica" ha "usurpat" les institucions catalanes i que "hauria de donar la cara".

L'únic grup que ha ignorat la proposta de Cs ha estat el del PP, que per boca de la seva representant Andrea Levy ha criticat que les forces independentistes utilitzin el seu "relat victimista" perquè és amb el qual "se senten còmodes". "No els agrada governar", ha denunciat Levy, que ha subratllat les capacitats de l'executiu de Rajoy de gestionar la Generalitat amb l'aplicació del 155.

Vot delegat de Puigdemont

La mesa del Parlament ha rebutjat aquest dijous les peticions de reconsideració de l'oposició i Carles Puigdemont, en presó preventiva a Alemanya mentre no es resol sobre la seva petició d'extradició, delegarà per primer cop el seu vot al ple de la cambra catalana.

La sessió plenària, que ha començat amb trenta minuts de retard -l'hora prevista d'inici eren les 10h- compta debat la proposta de resolució (PR) de Cs sobre l'exigència a Roger Torrent del compliment de la seva funció institucional com a president del Parlament i sobre l'impuls de la investidura, i el debat i votació de la proposta de JxCat, ERC i la CUP per a la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils de l'agost passat.

Polèmica per la retirada de dos decrets del govern espanyol

A petició de les tres forces independentistes, s'ha retirat de l'ordre del dia del ple la convalidació dels decrets llei signats pel govern espanyol sobre el pagament del 20% de la paga extra del 2012 als funcionaris i sobre la pròrroga dels pressupostos. Han argumentat que hi podria haver defectes de forma.

La decisió ha estat molt criticada per la resta de partits a la cambra. Fonts del grup PSC-Units, per exemple, han dit que es tracta d'una "irresponsabilitat" i ha retrat a la majoria independentista d'actuar guiada per "motius polítics" més que per "l'interès de país". La major part de l'oposició ha demanat un informe als lletrats per esclarir els dubtes sobre la convalidació dels decrets.

En declaracions als mitjans, el portaveu del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, ha alertat que si no es convaliden abans del 27 d'abril, els funcionaris es quedaran sense la paga extra. "Estan disposats a rebentar-ho tot per mantenir la tensió amb l'Estat", ha denunciat Fernández també en l'inici del ple, que ha arrencat amb retrets de l'oposició no independentista per la retirada de l'ordre del dia de la convalidació dels decrets llei.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha fet saber als diputats que la junta de portaveus que ha tingut lloc després de la reunió de la mesa ja ha demanat un informe als lletrats de la cambra per saber la viabilitat que aquesta convalidació es produeixi sense que cap membre del govern espanyol comparegui al Parlament. En aquest sentit, la diputada cupaire Maria Sirvent ha sol·licitat la paraula al ple per subratllar que l'article 158.2 del reglament diu que l'executiu de Rajoy ha de donar explicacions sobre els decrets.

Tanmateix, l'oposició recorda que hi ha precedents en els quals que s'han validat mesures d'aquest tipus sense la presència del govern espanyol. Per part de Catalunya en Comú Podem, la portaveu, Elisenda Alamany, ha asseverat que "jugar amb la paga extra dels treballadors públics ratlla l'absurd". Marc Solsona, de JxCat, i Bernat Solé, d'ERC, han replicat que els funcionaris cobraran. El termini per a la convalidació del decret sobre la paga extra, de fet, s'allarga fins a finals d'abril.