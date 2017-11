EN DIRECTE: Rajoy: "L'aplicació de l'article 155 ha permès la recuperació de les llibertats a Catalunya"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, respon per primer cop des que va cessar el Govern en aplicació de l'article 155 de la Constitució a les preguntes de l'oposició en una sessió de control al Congrés dels Diputats. Les tres preguntes dirigides a Rajoy, de PSOE, PNB i Bildu, versen sobre la qüestió catalana, i sobre si el govern espanyol té previst aplicar el 155 a algun altre territori. També les preguntes a la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, giren al voltant de Catalunya, així com una de les preguntes al ministre de Justícia i una altra per al d'Hisenda.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha mostrat esperançat que les eleccions del 21 de desembre suposin "l'inici d'una nova etapa" a Catalunya, com a culminació de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La portaveu socialista, Margarita Robles, ha advertit al president espanyol que el seu grup està "profundament preocupat" amb la situació de "tensió" que es viu a Catalunya i li ha demanat que abandoni la política de "confrontació" i advoqui per un "pacte de convivència".

Rajoy ha respòs que comparteix el diagnòstic i ha subratllat que després dels comicis s'ha d'obrir el diàleg al Congrés i per les "vies constitucionals establertes". "Som els principals interessats en resoldre el conflicte", ha assenyalat Rajoy, que ha argumentat que la posada en marxa de l'article 155 permet "recuperar les llibertats" a Catalunya.

Amb contundència, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha recriminat que després de la suspensió de l'autonomia el "clima és irrespirable" i ha demanat explicacions a les decisions judicials d'empresonar mig Govern. "Els vincles amb el fiscal general de l'estat són evidents", ha criticat Esteban, que ha titllat "d'incomprensible" la presó preventiva de vuit consellers després que, al seu parer, "no hi hagués ni violència ni tumults" als carrers.

Rajoy ha advertit, al seu torn, que un governant no pot decidir vulnerar la Constitució ni declarar unilateralment la independència. "Dialogar vol dir cedir; si nó, hi ha imposició", ha asseverat.