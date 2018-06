EN DIRECTE: Sánchez titlla el PP de “populista” perquè l’acusen de governar amb els del "cop d’estat”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se sotmet aquest dimecres per primer cop a l’escrutini del Congrés de Diputats en una sessió de control en la qual rebrà preguntes del portaveu del PP a la cambra baixa, Rafael Hernando, sobre els pactes als quals ha arribat amb les formacions que van donar suport a la moció de censura, i en especial els independentistes.

Com en la sessió de control de dimarts al Senat, el portaveu del PP ha censurat que Sánchez arribés al poder amb el suport dels que volien fer “un cop d’estat”, i també com en aquella ocasió, el president espanyol ha retret als populars la seva falta de “lleialtat” amb l’Estat. Segons ell, els socialistes sí que van ser lleials a l’anterior executiu amb la qüestió catalana, i per això els ha demanat que tinguin "sentit d’estat". A més, el president espanyol ha acusat de “populista” Hernando, que s’estrenava fent les preguntes en una sessió de control.

En resposta al portaveu de Compromís, Joan Baldoví, Sánchez ha dit que cal ser “realista” i admetre que no es pot abordar la revisió del sistema de finançament autonòmic, tot i que ha dit que sí que tractaran amb els diferents presidents autonòmics una millora del finançament a nivell individual.

També la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, s’ha sotmès a les preguntes de Ciutadans sobre els plans de l’executiu per recuperar els aspectes suspesos de l’Estatut, i a una interpel·lació urgent impulsada per ERC sobre la situació a Catalunya.

El portaveu dels republicans, Joan Tardà, li ha demanat que el diàleg amb Catalunya parteixi del “reconeixement mutu” i ha considerat que Sánchez ha d’assumir que “s’ha de poder parlar de tot” i no només de la reforma constitucional o un nou Estatut: “Intentin-ho. I si el poble de Catalunya diu que sí ho acatarem, encara que no ens agradi”. De la mateixa manera, però, ha demanat als socialistes que acceptin que el poble de Catalunya “pugui decidir també” sobre la independència.

Batet ha argumentat que la preocupació per la situació política està disparada a Catalunya i li ha demanat a Tardà que davant de la “reciprocitat negativa” es passi a la positiva, i que es tingui en compte aquest criteri com a regla “per parlar, dialogar i negociar”. La ministra ha considerat que cal assumir que s’ha de treballar per crear consensos socials, sense tancar vies de diàleg ni “menysprear els acords parcials”. Batet ha dit que la societat catalana està “fracturada fins i tot en la intimitat de les famílies”, per culpa dels “errors polítics” de molts. Però ha afegit que el conflicte no el resoldrà en exclusiva el govern d’Espanya, sinó “entre tots”, recuperant la “lleialtat, diàleg i el respecte”.

’Aquarius’

La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, també ha defensat l’acollida del vaixell ‘Aquarius’ al port de València. El PP li ha demanat quines “coordenades” justifiquen aquesta decisió, i la també ministra d’Igualtat ha afirmat que era el més proper al port de sortida.