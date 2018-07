Sánchez descarta anticipades si no aprova el sostre de despesa

El president espanyol, Pedro Sánchez, s'enfronta demà al Congrés al primer gran examen des que va arribar a la Moncloa: l'aprovació del sostre de despesa, els números necessaris per poder elaborar els pròxims pressupostos sense la faixa imposada per l'executiu de Mariano Rajoy. Però el nou inquilí de la Moncloa ja té coll avall que segurament suspendrà aquesta prova. Podem demana més marge social i el PP ja ha avançat que ho vetarà al Senat, on té majoria absoluta, mentre que el PDECat i ERC encara no han avançat el seu sentit del vot.

En la seva primera roda de premsa des que va arribar a la Moncloa, Sánchez ha apel·lat aquest dijous al vespre a la responsabilitat de tots els grups al Congrés, però també ha avisat que igualment tirarà endavant els pressupostos generals de l'Estat per al 2019 "tant si és amb aquesta senda d'estabilitat o amb l'anterior". El president espanyol ha apel·lat a la responsabilitat sobretot del PP, qui creu que "haurà d'explicar als seus veïns per què per un interès partidari votaran en contra d'una senda d'estabilitat que dona més marge de dèficit als ajuntaments i a les comunitats".

Sánchez ha volgut dissipar els dubtes sobre si el govern es planteja eleccions anticipades, tal i com va deixar caure la vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo. "Estem en un sistema democràtic i eleccions n'hi haurà en temps i en forma el 2020, és la voluntat del govern", ha assenyalat. Encara que no tingui sostre de despesa, tirarà endavant els pressupostos del 2019 i compta aprovar-los per poder governar fos anys més.

Més diners per "protegir les fronteres"

Sánchez ha comparegut en roda de premsa acompanyat del president francès, Emmanuel Macron, en la seva primera visita oficial a Espanya. En la reunió amb Macron, Sánchez ha firmat una declaració conjunta amb França en què es comprometen a anar de la mà en política migratòria. Asseguren que comparteixen "la mateixa estratègia per respondre amb humanitat i eficàcia l'arribada a Europa de refugiats i immigrants" enfront el govern italià. Tots dos demanen més recursos, és a dir, més diners, per "protegir les fronteres i facilitar el retorn dels immigrants que no tenen dret a asil".

Sánchez també ha anunciat que el pròxim 1 d'octubre -data assenyalada per l'independentisme- l'Estat organitzarà una cerimònia solemne de lliurament de "tot el material incautat" per les autoritats franceses a ETA. "Espanya mai oblidarà la cooperació entre els dos països determinant per guanyar una batalla que tant de mal ha fet", ha assenyalat el president espanyol. En la cerimònia, "estarà molt pendent la memòria de les víctimes d'ETA".