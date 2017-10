Rajoy: "Les eleccions no seran quan jo vulgui, sinó quan es puguin celebrar amb normalitat"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han respost aquest dimecres a les preguntes de l'oposició al Congrés en una sessió de control centrada en Catalunya. La sessió de control ha arribat el dia abans del que està previst que la comissió al Senat que ha de decidir l'abast final de la intervenció es reuneixi per aprovar la ponència, que serà vista pel ple definitivament divendres.

Rajoy ha refermat la seva voluntat de "restablir la legalitat" a través del 155 i convocar unes eleccions que, ha assegurat, li "agradaria" que se celebressin el més aviat possible. Ho ha apuntat en resposta a una pregunta del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha demanat al president espanyol com aconseguirà que les eleccions es desenvolupin amb normalitat. Per això ha subratllat la necessitat que no sigui el "comitè de sedició de Puigdemont" qui les organitzi, sinó que sigui l'Estat qui en tingui el control.

Al seu torn, el portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha recriminat al president espanyol la seva intenció de liquidar l'autonomia de Catalunya a través del 155 i ha criticat que es vegi com un "delicte" el full de ruta independentista. "És una decisió excepcional i volem que duri poc", ha contestat Rajoy, que ha subratllat que és l'"única opció possible" davant el "menysteniment a les lleis, a l'Estatut i la Constitució". El cap de l'executiu ha insistit que el seu desig és que les eleccions siguin aviat, però ha deixat clar que no les forçarà quan ell "vulgui", sinó quan es puguin celebrar amb "normalitat".

Ha posat més llenya al foc el diputat d'En Comú Podem Josep Vendrell, que ha demanat a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que "dimiteixi" per haver "fracassat estrepitosament" en la recerca de solucions a l'independentisme. "El seu govern no és la solució, és el problema", li ha etzibat Vendrell. Santamaría ha recordat al representant dels comuns que la "crisi política més gran des del 1978 l'ha provocat el senyor Puigdemont" i ha instat Vendrell a plantejar-se si també vol "servir a l'independentisme". La vicepresidenta ha justificat que el 155 permetrà "rescatar les institucions autonòmiques" i no "suspendre l'autonomia". A més, ha criticat que l'esquerra alternativa defensés el referèndum de l'1 d'octubre, una jornada en què, al seu parer, es va fomentar la "desigualtat" perquè es busca que "uns decideixin i els altres acatin".

El PSOE marca distàncies

La sessió ha començat amb un primer enfrontament entre el PSOE i el govern espanyol, en la línia de les divergències que es van evidenciar ahir en relació a l'aplicació del 155 i una convocatòria electoral de caràcter autonòmic a Catalunya. Si això succeís, "no pot aplicar el 155", li ha etzibat la portaveu socialista, Margarita Robles. "Posi ordre", ha exigit Robles. En un altre torn d'intervenció, la número dos de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, ha insistit en aquesta petició.

Fonts del govern espanyol, ja fora de l'hemicicle, han tret ferro a les diferències entre els dos partits i han dit que són "mínimes". A més, les han justificat pel fet que l'acord per a la mesura constitucional té "dos dies". Veus del PP, per la seva banda, es resisteixen a acceptar les exigències del PSOE. "No pots posar la teva decisió en mans de tercers [el Govern]", han apuntat als passadissos de la cambra baixa. Des del partit del govern espanyol no descarten que la Generalitat celebri uns comicis emparant-se en la llei de transitorietat però fent ús de la Loreg, donat que Catalunya no té llei electoral pròpia, una circumstància que, a parer dels populars, no suposaria tornar a la legalitat.

Des de les files socialistes, però, tenen clar que "la votació és el més fàcil i que aplicar-ho és difícil". Per aquest motiu, apunten que Rajoy vol el PSOE al seu costat perquè el PP no quedi com la "dreta autoritària que aplica sol el 155". "L'acord és l'acord", han remarcat des del PSOE, convençuts que si Puigdemont convoca eleccions autonòmiques, l'ofensiva contra l'autogovern català s'aturarà.

D'altra banda, Robles ha deixat clar a Rajoy en la sessió de control que no li aprovarà els pressupostos però que donarà suport a la seva proposta de reforma constitucional. Sorprès, Mariano Rajoy ha acusat Robles de fer un "judici de valor" a uns pressupostos que ni tan sols s'han presentat. "Donarà suport a la reforma constitucional, però quina?", s'ha preguntat Rajoy, tenint en compte que encara no s'ha fet cap iniciativa en aquest sentit.

Sobre aquesta qüestió també s'ha referit Santamaría, que ha tancat la porta a un projecte plurinacional de l'Estat, tal com defensa Podem. En resposta a una pregunta del diputat del partit lila Txema Guijarro, la vicepresidenta ha criticat que Pablo Iglesias sovint digui que "Espanya serà plurinacional o no serà". Encara a l'expectativa que es creï la comissió d'estudi per a la reforma territorial, el PP ja comença a marcar la línia de quin serà el seu posicionament.

Pastor adverteix Batet per parlar en català

També s'ha referit a la situació catalana la diputada del PSC Meritxell Batet, que a banda de preguntar sobre la fuga d'empreses de Catalunya, ha volgut enviar un missatge directament a Carles Puigdemont.

En català, li ha recordat que "es deu a tota la societat catalana" i li ha volgut manifestar que "està fent patir tots els catalans". "Li demanem que convoqui eleccions autonòmiques perquè torni a la societat catalana els seus drets i llibertats", ha continuat Batet. El seu discurs ha sigut interromput per la presidenta del Congrés, Ana Pastor, que li ha sol·licitat que parlés en la "llengua comuna" perquè hi havia persones que no entenien el català. Després del primer avís, Batet ha fet saber a Pastor que tenia preparada la traducció perquè constés al diari de sessions i ha continuat la intervenció en la seva llengua pròpia. Pastor ha tornat a prendre la paraula per comunicar-li que, "tot i ser una defensora de les llengües cooficials", és "imprudent" no fer servir el castellà per adreçar-se a la cambra.