El govern espanyol explicita voluntat d'acord amb el PP i alhora mantenir ERC com a aliat

El govern espanyol es vol cobrir les esquenes per donar continuïtat a la legislatura, i ho vol fer mirant tant a l'esquerra com a la dreta. Això passa per buscar el PP, consolidar l'acostament de Cs i intentar no perdre ERC. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, espera que el vot favorable del PP d'aquest dijous al decret de nova normalitat sigui "l'inici d'un canvi d'actitud" i no fruit del context electoral a Galícia i Euskadi, tal com ha expressat en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres. Dimecres el president, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, es van acusar mútuament de no voler arribar a acords, i Montero ha desmentit taxativament que el govern espanyol estigui jugant amb la retòrica. "Sí, sense pal·liatius, el govern vol arribar a acords amb el principal partit de l'oposició", ha indicat la ministra, que ha tirat la pilota a la teulada del partit conservador perquè faci una "reflexió" sobre el rol que vol desenvolupar al llarg de la legislatura.

Alhora, el govern espanyol es resisteix a perdre el suport d'ERC, actor clau per a la investidura de Pedro Sánchez. "Vull pensar que forma part de la majoria", ha assenyalat Montero, preguntada per si després de l'allunyament de les últimes setmanes continua sent un possible soci dels pressupostos. Les forces d'esquerres sobiranistes, especialment Esquerra i EH Bildu, van mostrar aquest dijous el seu malestar per les propostes de PSOE i Unides Podem a les conclusions de la comissió de reconstrucció, perquè rebaixen algunes expectatives com la derogació de la reforma laboral i l'impost a les grans fortunes. Interpreten que suposa una pica d'ullet a Cs i, fins i tot al PP, de cara als comptes. "A l'hora d'establir el diàleg hem d'obrir-lo perquè la resta ens doni la seva opinió. Un va amb una proposta però ha de saber que quan en surti haurà hagut de renunciar a altres qüestions. Hem d'escoltar les propostes fiscals i consensuar una posició el més majoritària possible", ha asseverat Montero.

La ministra d'Hisenda ha assegurat que les "pròximes setmanes" firmarà l'ordre ministerial en virtut de la qual s'inicien els tràmits per a l'elaboració dels pressupostos. El moment en què s'hagin de negociar els comptes pot ser determinant alhora de configurar aliances, donada la possible coincidència amb les eleccions a Catalunya, que complicaria la posició d'ERC. Els republicans van deixar clar durant el debat d'investidura que "sense taula de diàleg no hi ha legislatura" i Montero ha afirmat que encara no pot precisar quan tindrà lloc la primera reunió. La voluntat de JxCat de donar-hi continuïtat també és rellevant perquè se celebri la segona trobada d'aquesta taula de negociació.

Sánchez-Casado

Els contactes en privat entre socialistes i republicans no s'han aturat, tot i el distanciament dels últims dies, ni tampoc amb el PP. Públicament, però, la imatge que ha deixat l'estat d'alarma és els cara a cara al Congrés entre Sánchez i Casado, alguns dels quals d'alt voltatge. Montero ha estat interpel·lada sobre si seria un bon moment, aprofitant la recta final de la comissió de reconstrucció, perquè Sánchez truqui a Casado per fer possible aquest acostament entre el govern espanyol i el PP. La portaveu no ha volgut entrar en aquest debat i ha apuntat que no "és qüestió de qui despenja el telèfon", sinó de la "reflexió" que faci el PP. "Si va vaticinar que aquest govern fracassaria es va equivocar. El govern està cohesionat. El PP no es pot posicionar al front del no, que l'assimila a l'extrema dreta", ha reblat.

La Moncloa confia que Cs sí que ha fet un gir seriós per donar suport a l'executiu, però malgrat la mà estesa, creu que els moviments que pugui fer el PP es limitaran a l'àmbit sanitari i a Europa. La portaveu de l'executiu ha insistit que els populars europeus no poden seguir posant pals a les rodes a l'arribada de les ajudes del fons de reconstrucció europeu, i ha demanat de nou que no defensin les mesures de condicionalitat que plantegen els països del nord. "No suposa un triomf per al govern d'Espanya, sinó per a les empreses i tots els ciutadans espanyols", ha afirmat.