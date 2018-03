El govern espanyol creu que l'exili de Rovira fa un "flac favor" a la resta d'investigats

[Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerat un "flac favor" als cinc investigats que aquest divendres compareixen davant Pablo Llarena -Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva- l'exili de Marta Rovira. Tot i això, el ministre portaveu ha asseverat que a cadascú se l'ha de "jutjar pels seus fets". Sobre els motius de Rovira, Méndez de Vigo ha deixat clar que el que ha fet és "fugir per eludir les seves responsabilitats".

En roda de premsa després de la reunió del consell de ministres, ha denunciat la "maniobra arbitrària" de Roger Torrent de convocar aquest dijous un ple abans de la citació al Tribunal Suprem. A més, l'ha titllat de "nou episodi de fracàs", en veure que la investidura de Turull no va tirar endavant. El portaveu del govern espanyol ha asseverat que es tracta d'una decisió que "contrasta amb la normalitat" que, al seu entendre, s'ha establert amb la intervenció de l'autogovern amb el 155, una actuació que ha contraposat a la "inacció" del Govern, que ha qualificat que es troba subjecte a una "sèrie de grups moguts per la ideologia i, a més, anticonstitucional".

En la seva intervenció, ha aprofitat per repassar el que s'ha fet a Catalunya des que l'executiu espanyol gestiona la Generalitat per l'aplicació de l'article 155, i ha recordat el que ja va explicar aquest dijous al Senat el secretari d'estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro.

El ministre ha assenyalat que dimarts que ve l'executiu es reunirà de manera extraordinària per aprovar la llei de pressupostos. "És una proposta seriosa, creïble i avalada pels comptes anteriors", ha assegurat Méndez de Vigo, que ha deixat clar que van "en la línia del creixement integrador i la creació de llocs de treball".