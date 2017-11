Rajoy aprova ara la millora del finançament basc per demostrar que "dins la llei es pot aprofundir en l'autogovern"

El govern de Mariano Rajoy es vol continuar garantint la continuïtat aquesta legislatura i sap que una de les claus és el Partit Nacionalista Basc (PNB). Precisament els nacionalistes bascos són els que van permetre l'aprovació definitiva dels primers pressupostos generals d'aquesta legislatura i els que han impedit que n'hi hagi (per ara) per al 2018. La crisi catalana ha deixat en suspens les relacions entre tots dos partits i aquest divendres Rajoy ha volgut fer un gest que també pren forma d'avís. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat l'aprovació de l'actualització de la quota basca per a l'any vinent i també la millora del seu sistema de finançament acordada al juliol.

Montoro ha negat en tot moment que la mesura tingués cap relació amb la necessitat d'aprovar uns pressupostos que ja ha donat per fet que no seran realitat fins a principis de l'any vinent i ho ha presentat gairebé com una lliçó per a Catalunya: "Demostra que l'Estat de les autonomies funciona i que des del respecte a l'ordenament jurídic es pot impulsar el finançament i l'autogovern de les comunitats autònomes".

Però també era un avís per a navegants. "Demostra que el govern és fidel als seus compromisos amb els bascos, amb qui manté un diàleg lleial i sincer des de principis de legislatura". Així deixa clar al PNB que l'Estat ha complert amb la seva part del tracte i que ara són els nacionalistes bascos els que han de complir amb la seva.

Més recursos contra lleis catalanes

El govern de Mariano Rajoy ha aprovat aquest divendres presentar tres nous recursos d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional sobre tres lleis recentment aprovades pel Parlament de Catalunya. Es tracta de les lleis de comerç, serveis i fires, la de canvi climàtic i la que regula el transport de vehicles amb menys de 9 passatgers. Així ho ha explicat aquest divendres el portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo. També s'han presentat dos recursos d'inconstitucionalitat sobre dues lleis del País Valencià.

El desastre econòmic de l'1-O

A més, el govern espanyol ha fet èmfasi en les conseqüències econòmiques provocades pel Procés a Catalunya, i ha posat com a exemple les dades d'atur que s'han donat a conèixer aquest divendres, que han sigut pitjors per a Catalunya que per a la resta de l'Estat. Méndez de Vigo ha parlat de la inestabilitat econòmica provocada després del referèndum de l'1 d'octubre i ha posat com a exemple no només l'atur sinó també el sector turístic o la fuga d'empreses.