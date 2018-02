La Moncloa aprova el projecte per endurir la presó permanent revisable

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, presenten aquest divendres els acords del consell de ministres en una roda de premsa des de la Moncloa.

El consell de ministres ha aprovat quatre avantprojectes de llei, el més destacats dels quals, l'enduriment de la presó permanent revisable, per incloure quatre nous supòsits en què es pot aplicar la màxima pena de l'ordenament legal espanyol. En concret, segons ha explicat Catalá, s'incorporen quatre nous tipus de delictes: els assassinats amb ocultació del cadàver, els assassinats amb segrest, les violacions en sèrie i la mort per incendi provocat o per alliberament d'elements nuclears o radioactius. Catalá ha defensat que la presó permanent revisable, que va ser aprovada pel PP el 2015, compta amb l'aval de "tots els organismes" judicials nacionals i internacionals, tot i que la pena es troba pendent d'un recurs de l'oposició davant del Tribunal Constitucional.

A preguntes dels periodistes, Catalá, que ha dut també al Congrés una limitació dels supòsits en els quals el govern espanyol pot donar indults per excloure'n els delictes de sedició i rebel·lió, ha afirmat que "en països com França delictes com el de sedició o rebel·lió tenen penes de presó permanent revisable", tot i que ha justificat que no s'inclogui en els supòsits ara incorporats, perquè la pretensió "no és endurir el Codi Penal".

El PP ha aprofitat l'alarma mediàtica generada per la mort de la jove madrilenya Diana Quer, el cadàver de la qual es va trobar per Nadal després que el seu presumpte assassí l'amagués durant més d'un any. Això li ha valgut al partit de Mariano Rajoy les acusacions d'oportunisme per part de l'oposició. Amb el moviment, Rajoy pretén posar contra la paret Ciutadans, que ha mostrat recels a endurir la pena, i fins i tot ha permès el debat parlamentari del projecte de llei derogatori proposat per les esquerres al Parlament espanyol. Catalá s'ha mostrat confiat que la modificació pugui superar la tramitació parlamentària, i ha afirmat que aquesta pena "existeix a tot Europa", amb governs de tots els signes polítics, i per això no entén "quin és el debat polític a Espanya". A més, el ministre ha afirmat que no és un moviment "electoralista", i que no hi ha res de dolent a "legislar persones properes a les víctimes, que són els que més ho necessiten". Catalá ha assegurat que no han estat ells els que han posat el debat sobre la taula, sinó que va ser l'oposició amb la seva proposta de derogació: "Nosaltres ens hi hem sumat".

El consell de ministres ha aprovat també un avantprojecte de llei contra el blanquejament de capitals que transposa una directiva europea, i un altre que obliga les aerolínies a compartir més dades dels seus passatgers amb els organismes de lluita antiterrorista.

També s'ha tirat endavant el reial decret que pretén incentivar els plans de pensions privats, cosa que possibilitaria que es poguessin retirar els diners després de 10 anys, i no a la jubilació; disminuirien també les comissions que es paguen a les entitats financeres per aquests tipus de plans.