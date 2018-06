EN DIRECTE: El govern espanyol nomena Segarra nova fiscal general, i Navarro director de Trànsit

El consell de ministres de Pedro Sánchez s’ha reunit aquest divendres per primer cop sense la presència del president del govern espanyol, de viatge oficial a Brussel·les. La portaveu de l’executiu, Isabel Celaá, explica aquesta divendres a la tarda els acords i nomenaments del consell.

El consell de ministres ha aprovat el nomenament de María José Segarra com a fiscal general de la policia, i també els directors generals de la Guàrdia Civil, la policia nacional, trànsit, que recau de nou en Pere Navarro protecció civil, el CIS, l’Intitut de la dona i l’alt comissionat de la lluita contra la pobresa, entre altres. Celaá ha destacat, respecte aquest últim punt, la creació de beques amb menjadors d’estiu que oferiran tots els àpats, i també beques per a sortides, fora del període escolar, per paliar “els efectes dramàtics” de la pobresa entre els nens, que “tornen a l’escola amb fins a quatre quilos menys”.

La ministra ha eludit confirmar que Andrés Gil serà el candidat proposat pel PSOE i Podem a la presidència de RTVE, com sí que ha dit Pablo Iglesias aquest matí. Celaá ha assegurat que li correspon al Congrés decidir-ho, i s’ha limitat a afirmar que esperen la capacitat “d’acord” per part de les forces parlamentàries per trobar un consens. La votació de la nova cúpula de la radiotelevisió pública espanyola es farà dilluns i dimecres de la setmana que ve.

En el consell de ministres s’han aprovat també diversos reials decrets, com la derogació del teatre reial i la Zarzuela, la modificació del reglament de gestió financera de la Seguretat Social per adaptar-lo a normes europees, o el reial decret pel qual es declara àrea marina protegida el corredor de migració de cetacis del Mediterrani. També s’ha aprovat un pla d’immigració per a la integració dels migrants dotat amb més de 30 milions d’euros.

Pel que fa a l’acostament de presos d’ETA, Celaá ha confirmat que es farà de manera individualitzada, i que no hi haurà canvis de grau ni excarceracions, sinó simplement canvis de centre penitenciari.