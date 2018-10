La Moncloa avisa: “Si el Parlament pren decisions contra la Constitució actuarem en conseqüència”

L’aniversari de l’1-O, i la crisi que ha desencadenat entre les forces independentistes neguitegen el govern espanyol, segons es desprèn de les paraules de la ministra portaveu de l’executiu de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, que ha acusat aquest divendres l’independentisme d’estar “bloquejant” amb la seva “posició numantina” l’agenda social. Celaá s’ha mostrat molt “preocupada” pel discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, que va amenaçar de retirar el suport al govern espanyol al Congrés si no hi havia un acord per a un referèndum d’autodeterminació.

Celaá ha considerat preocupant, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que les diferències entre independentistes hagin provocat una “paràlisi” al Parlament, i ha fet una crida a “superar el conflicte” dins del respecte “a la Constitució i a l’autogovern català”.

“Si el Parlament adopta decisions contràries a la Constitució, el govern [espanyol] actuarà en conseqüència”, ha afirmat la també ministra d’Educació, que ha afegit que mentrestant l’executiu treballa per obrir camins en “el territori comú de l’autogovern”. Tot plegat, en una setmana marcada per les crides constants del líder del PP, Pablo Casado, i el de Ciutadans, Albert Rivera, a aplicar ja el 155, que fins ara no han sigut ateses per l’executiu Sánchez. A més, ha instat Torra a “liderar un diàleg entre catalans” i a posar les institucions al servei de la ciutadania.

"A més del 155 perpetu que es demana des que el govern pren possessió hi ha un espai ampli per acordar, dialogar i incorporar racionalitat”, ha afirmat la ministra, que no ha volgut descartar de pla la suspensió de l’autonomia, però ha deixat clar que no és la seva prioritat. Pel que fa a la fórmula de la suspensió dels diputats presos o a l’exili que la mesa del Parlament va decidir ahir en contra del criteri dels lletrats, la ministra ha considerat que el Parlament va decidir transmetre els drets parlamentaris i ha dit que espera que es faci d’acord amb la legislació vigent, tot i el punt de la resolució que afirma que no s’admet a suspensió dels diputats.

La ministra ha afirmat que l’executiu té “l’obligació de tenir tota la paciència i d’exercir-la”, en referència als independentistes catalans. Segons ella, “hi ha espai” a través del diàleg per “tancar ferides” i ha dit que creu que el diàleg que ja està obert “està donant els seus fruits”.

Celaá ha dit que Torra fa servir una retòrica “mutilada de la realitat”, en referència a les paraules de Torra d'aquest mateix divendres, quan ha dit que a Espanya hi ha tanta repressió com a l’època franquista. “La retòrica també la carrega el diable”, ha dit la ministra, que ha demanat “menys gestualitat”.

El consell de ministres també ha acordat el pagament del dispositiu policial especial del referèndum de l’any passat, ordenat per l’anterior executiu però que encara estava pendent.