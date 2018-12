La Moncloa rebutja incloure ministres i consellers a la reunió Sánchez-Torra proposada per al 21-D

El govern espanyol rebutja que la reunió entre presidents que han proposat per divendres que ve a la Generalitat inclogui altres membres de l’executiu, per fer una cimera de governs, com planteja l’executiu català. La portaveu de l’executiu espanyol, Isabel Celaá, ha considerat que “no és el format” que preveu l’executiu de Pedro Sánchez que hi participi ningú més que els dos presidents. “El format és el que és”, ha reiterat la ministra, que ha dit que “correspon a l’amfitrió comportar-se segons els usos i costums”, abans d’afegir que “això no és una cimera”.

En la trobada, segons l’executiu, es podrà parlar de tot perquè “no hi ha censura prèvia”, però els límits de Sánchez continuaran sent els de la Constitució. Celaá ha explicat que la posició del govern espanyol continuarà sent que els catalans dialoguin entre si”.

Pel que fa als preparatius de seguretat, la portaveu de l’executiu, Isabel Celaá, ha considerat que la resposta de la Generalitat a les cartes que va enviar aquesta setmana sobre la seguretat va ser de “normalitat” i ha dit que té “confiança” que els Mossos actuaran amb criteris “professionals”, tot i que no ha volgut precisar el nombre d’efectius de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil que s’enviaran, perquè, ha dit, encara s’hi està treballant. La ministra sí que ha descartat assumir per ara les competències de seguretat a Catalunya, tot i les insinuacions que ha llançat en aquest sentit el titular d’Exteriors, Josep Borrell, avui.

L’executiu ha reiterat aquest divendres l’avís llançat per Pedro Sánchez al president de la Generalitat, Quim Torra, dimecres al Congrés de respondre amb contundència a qualsevol transgressió de la Constitució o de l’Estatut. En la roda de premsa posterior al consell de ministres a la Moncloa, la portaveu de l’executiu, Isabel Celaá, ha recordat les paraules de Sánchez, que va prometre una resposta “ferma, serena i contundent” a qualsevol transgressió de la llei. “La posició del govern [espanyol] és la de la defensa de la Constitució, que consagra l’estat de les autonomies”, ha dit la portaveu, que enviava així també un missatge a les forces de la dreta que clamen per una resposta recentralitzadora al Procés.

El consell de ministres ha aprovat també el projecte de llei que preveu la derogació de la Lomce, modificant la llei d’educació anterior, i que Celaá, també ministra d’Educació, ha destacat que “respecta les competències de les comunitats autònomes”.