EN DIRECTE: Roda de premsa posterior al consell de ministres

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres decrets en matèria social i pel Brexit. És l’últim consell abans de la convocatòria d’eleccions, i la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha justificat la necessitat d’aprovar decrets socials per la derrota parlamentària dels pressupostos, i ha explicat que l’agenda de reformes de Pedro Sánchez s’ha quedat a mig fer per aquest motiu.

El president espanyol vol aprofitar l’onada feminista del 8-M, que previsiblement tindrà un fort component de rebuig a les mesures que proposta la ultradreta de Vox. L’executiu se sumarà a la mobilització, i ha aprovat una declaració conjunta per fer-ho, i a més, ha aprovat un reial decret per garantir la igualtat en el lloc de treball, basat en un projecte de llei del PSOE presentat fa un any i que persegueix acabar amb les desigualtats de gènere, i que inclou l’equiparació de les baixes de maternitat i paternitat en tres anys. Calvo, que ha explicat els acords del consell de ministres en substitució de la portaveu, Isabel Celaá, habitual de les rodes de premsa dels divendres, ha destacat que en els nou mesos de govern han impulsat l’aprovació de quatre lleis encaminades a garantir la igualtat, tot i que se n’han quedat sis pel camí, que decauran amb la legislatura, i que la vicepresidenta ha criticat que Cs i PP hagin vetat al Congrés.

Davant de les crítiques de l’oposició per l’aprovació de decrets amb les eleccions anunciades, que consideren un moviment electoralista, Calvo ha defensat que continuen seguint el mateix “ritme” d’aprovació de reials decrets, i ha recordat que l’executiu no es trobarà en funcions fins que s’hagin fet les eleccions.

Una de les mesures aprovada en el primer dels “divendres socials” que va anunciar aquesta setmana la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha estat el decret de l’habitatge, acordat amb Podem i que amplia la protecció dels llogaters, tot i que sense fixar preus, com volia el partit lila. La vicepresidenta ho ha definit com un “gir social”, del qual ha destacat un “equilibri” entre propietari i llogater.

Com ja va avaçar el president espanyol dimecres al Congrés, el consell de ministres ha aprovat un decret per preparar la sortida del Regne Unit de la UE sense acord, amb plans de contingència que inclouen la protecció dels ciutadans que viuen a Espanya.