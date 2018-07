EN DIRECTE: Sánchez admet que no pot publicar les dades dels defraudadors fiscals, però vol prohibir les amnisties

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix aquest dimarts al Congrés per explicar els acords de les últimes cimeres europees i explicar el seu programa de govern. En aquestes cimeres, l’executiu espanyol ha arrencat a la Comissió Europea una suavització del ritme de reducció del dèficit, de cinc dècimes aquest any, que quedaran repartides en 2 dècimes més per a les comunitats autònomes, i la resta repartit entre els diferents nivells de l’administració. El 19 de juliol, el govern espanyol reunirà el consell de política fiscal i financera per fer efectiu aquest nou repartiment, que quedarà aprovat en un consell de ministres l'endemà.

Sánchez també ha desgranat alguns dels seus plans coneguts de redistribució de la riquesa, com la creació d’impostos especials a les tecnològiques i l’augment del tipus efectiu de l’impost de societats a les grans corporacions, perquè s’acosti al tipus efectiu del 15%.

Sense dades dels defraudadors

Sobre l’admissió del seu govern de no poder publicar les dades dels defraudadors fiscals, tot i haver-ho demanat repetidament a Rajoy, Sánchez, que s’ha refermat en l’afirmació que “no és possible revisar els casos” que afecten aquesta amnistia, s’ha emparat en la sentència del Tribunal Constitucional que la declarava nul·la però també la irretroactivitat, que blindava els defraudadors que s’hi van acollir. “Ja m’agradaria que es pogués revisar”, ha afirmat Sánchez, que ha anunciat que impulsaran un projecte de llei per prohibir futures amnisties fiscals.

També ha anunciat un pla de xoc de polítiques de treball, per sintonitzar l’oferta i la demanda de noves competències laborals, i un altre per a l’ocupació juvenil, que eliminarà les pràctiques extracurriculars. A més, ha reiterat el compromís de derogar l’article de la 'llei mordassa' que enduria les penes als delictes relacionats amb les vagues.

Canvis en la llei del lloguer

Sánchez s’ha referit també a la crisi del mercat de l’habitatge, i ha anunciat canvis en la llei d’arrendaments urbans, per passar de tres a cinc els anys mínims de contracte, tal com estava previst abans de la reforma de l’anterior govern espanyol. A aquesta iniciativa se sumarà la construcció de 20.000 habitatges de lloguer públic, que ja havia anunciat el seu executiu.

Pel que fa a les pensions, el president espanyol ha afirmat que la societat espanyola marca el camí que aquestes quedin actualitzades sempre d’acord amb el cost de la vida, i s’ha compromès a treballar per la sostenibilitat del sistema, fent una crida a la resta de formacions polítiques a trobar una sortida a llarg termini dins el Pacte de Toledo.

Treure Franco del Valle de los Caídos

Sánchez ha començat la intervenció anunciant que “en breu” traurà les restes de Franco del Valle de los Caídos. Sánchez ha assegurat que la voluntat d'exhumar les restes de Franco és "ferma" i que es concretarà en ben aviat. "La seva materialització, a falta dels últims retocs, serà aviat, en un espai molt breu de temps", ha apuntat Sánchez en la compareixença al Congrés per explicar el programa de govern.

Polítiques d'igualtat

Sánchez ha insistit en el compromís del seu govern amb la igualtat i ha anunciat la formació especialitzada de gènere a tota l'administració de la justícia. "Aquest és un govern feminista", ha reivindicat Sánchez, que ha recordat que quan una dona diu "no és no" i no diu que sí, també és no". "Espanya ha de tenir els carrers lliures de 'manadas'", ha denunciat.

Catalunya

El president del govern espanyol ha assegurat que reconduir la crisi a Catalunya és "primordial" i ha recordat que "dialogar no és cedir". "Hi ha polítiques que es poden explorar i estem disposats a obrir un diàleg franc i directe", ha assegurat Sánchez, que ha afegit que "sense diàleg només hi ha bloqueig". Segons ha defensat el president del govern espanyol, caldrà fer una cursa de "fons", que exigeix "generositat".