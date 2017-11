Santamaría acusa Domènech de copiar la campanya independentista

Sessió de control del govern espanyol al Congrés amb l'absència, aquest dimecres, del president de l'executiu, Mariano Rajoy, de viatge oficial a la Costa d'Ivori. El líder d'En Comú Podem al Congrés i candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha preguntat a la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santmaría, si el govern espanyol té intenció d'obrir una negociació bilateral amb el govern de la Generalitat que surti de les eleccions del 21-D.

La número dos de l'executiu li ha replicat que només negociarà amb el nou Govern que surti a Catalunya si té un "interlocutor dins de la llei". "No dubti que, si tenim un interlocutor dins la llei, el govern [espanyol] farà el màxim per recuperar el clima social i econòmic", ha assenyalat. Domènech li ha retret que no tenen cap altra solució a Catalunya que la de José María Aznar: un govern de Cs, PP i PSC, i que són una fàbrica de fer independentistes després de no reunir la comissió bilateral Generalitat-Estat des del 2011.

Santamaría no ha dubtat a entrar de ple en campanya en l'única pregunta que ha concedit aquest dimecres -les que li havien de formular la número dos del PSOE i el líder de Ciutadans s'han passat al ministre de Justícia-. En aquest sentit, ha acusat Domènech de fer campanya al Congrés de la mà de l'independentisme. "Cada diumenge porta aquí l'independentisme secundari: secundar propostes dels independentistes", ha dit, i li ha retret que demani ara bilateralitat després que ho hagin fet tant Marta Pascal com Marta Rovira.

Però no s'ha aturat aquí posant el ventilador de campanya: "El seu programa electoral s'assembla cada cop més a l'escrit de defensa davant del Suprem dels exconsellers; només li falta acceptar el 155 per ser exactament com ells". Acte seguit, l'ha acusat de copiar el cartell electoral de Junts per Catalunya, quan les acusacions són, justament, en sentit contrari, i ha demanat "claredat" dins del grup d'Units Podem sobre quin és el seu model d'estat.

El PP celebra que l'independentisme estigui en "via morta"

En la mateixa direcció que Sáenz de Santamaría, el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha celebrat l'escrit de defensa dels consellers d'ERC empresonats presentat al Tribunal Suprem. Segons el seu punt de vista, ja "poc els queda per reconèixer" i l'independentisme és "conscient que està en via morta i no pot oferir un projecte de futur". "Han acatat el 155, la senyora Forcadell ja va dir que no era possible la independència i ERC va arribar a dir que ara seria a 15 anys vista", ha assenyalat en unes declaracions als periodistes als passadissos del Congrés en què ha demanat "deixar de contestar a les ocurrències que ens regalen els independentistes cada dia".

Zoido nega un increment de l'extrema dreta

El ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ha negat un increment de l'extrema dreta a l'Estat els últims mesos. En resposta a una pregunta dels socialistes, Zoido ha afirmat que, segons les dades que tenen, aquest 2017 s'han creat més grups radicals d'esquerres que de dretes. En aquest sentit, el ministre considera que els atacs que s'han produït a València i Catalunya són "fets puntuals" i que "l'actuació dels cossos de seguretat ha sigut responsable".

Ja en declaracions als passadissos del Congrés, Zoido ha insistit que el govern espanyol té "tolerància mínima per la radicalitat" dels grups d'extrema dreta. Preguntat sobre si Alemanya és un exemple en la lluita contra la ultradreta, ha etzibat: "Aquí també hem sabut tancar una etapa negra com la del feixisme".