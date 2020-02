EN DIRECTE | Sánchez i Casado escenifiquen en la sessió de control el fracàs de la reunió de dilluns

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Pablo Casado, han escenificat en la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés el desacord que es a produir en la reunió que van mantenir dilluns a la Moncloa. El president del PP li ha demanat que trenqui amb l'independentisme i que s'avingui a arribar a acords amb la "majoria moderada", però el líder socialista l'ha instat a "abandonar la bronca i el bloqueig". "No se li faran llargs aquests quatre anys?", li ha preguntat, i li ha demanat que s'avingui a renovar els òrgans constitucionals, com el CGPJ i el TC, entre d'altres.

Tot i que la pregunta era estrictament econòmica, sobre l'augment de l'atur, Casado ha tornat a situar Catalunya i el cas Ábalos per atacar el govern espanyol, després que ahir dilluns un jutgés acceptés la petició del PP de no eliminar les cintes de vídeo de l'espai on es va reunir el ministre de Transports amb la número dos de Veneçuela, Delcy Rodríguez.

El líder del PP ha assegurat que són un partit d'estat i, en aquest sentit, s'ha tornat a oferir a pactar els pressupostos generals de l'estat si trenca amb l'independentisme. "Va escollir els socis d'investidura i si vol escollir els mateixos és perquè vol", ha dit insistint que volen impulsar una reforma del Codi Penal a canvi dels pressupostos. Sánchez ha evitat respondre-li directament però ha insistit que si els vol és per desbloquejar òrgans constitucionals. "Centri's, faci oposició legal des de la discrepància passional però també des de la responsabilitat i sentit d'estat del principal partit de l'oposició", ha dit.

Més directa ha estat la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en resposta a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. Calvo ha censurat que faci un discurs "contra Catalunya" i li ha fet saber el suport que tenen: "Cap!". En resposta a la portaveu popular, la vicepresidenta ha lamentat que el PP "no sigui un partit d'estat", l'ha instat a deixar de ser "constitucionalista" i que passi a ser "constitucional" i ha tornat a demanar que renovin el CGPJ i el TC per deixar de tenir-lo "segrestat al servei de la confrontació". Álvarez de Toledo havia criticat que la reforma del Codi Penal sigui una reforma "adSánchez" per mantenir el suport d'ERC.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha criticat que Sánchez hagi fulminat el president de l'Agència Efe, Fernando Garea, i ha qüestionat que vulgui posar al servei del PSOE les institucions públiques. El cap de l'executiu ha respòs que aquests organismes "han d'estar al servei dels espanyols" però ha defugit el debat i s'ha centrat en criticar la cap de files del partit taronja pels seus pactes amb qui creu que els homosexuals "són malalts", per exemple, en referència a Vox. "Parla de meritocràcia, però quin mèrit han acumulat vostès per passar de 56 escons a 10 en qüestió de mesos. Faci-s'ho mirar, senyora Arrimadas!", li ha etzibat Sánchez enmig d'aplaudiments de la bancada del PSOE i Unides Podem.

Una intervenció "repugnant"

La tensió ha augmentat al Congrés durant les intervencions del vicepresident segon i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que ha respost preguntes del PP i Vox. Iglesias ha considerat "repugnant" que la dreta vulgui "treure rèdits" dels casos de prostitució en menors tutelades detectats a Mallorca. També li ha retret al secretari general del PP, Teodoro García Egea, que desqualifiqui el director general de l'Agenda 2030 perquè és una "professió tan digna com tenir el títol de llançar pinyols d'oliva", un premi que va guanyar el diputat popular fa anys a Múrcia.