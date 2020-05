EN DIRECTE | Sánchez diu que "la unitat salva feines" i Casado replica: "No li donarem suport per arruïnar Espanya"

El clima entre el govern espanyol i el PP no varia. Els ponts estan totalment trencats. I mentre el Pedro Sánchez segueix estenen la mà al líder de l'oposició, Pablo Casado manté les crítiques a la gestió de la crisi del coronavirus. La distància insalvable entre les dues parts s'ha tornat a constatar aquest dimecres en la sessió de control al Congrés. "Si una cosa s'ha demostrat amb aquesta crisi és que el camí és que la unitat salva vides i pot salvar empreses i llocs de treball", ha recalcat Sánchez, tornant a demanar directament als populars que s'uneixin a aquesta "unitat". Era la resposta a una nova cascada de retrets de Casado, qui ha tornat a confirmar el pròxim no a la votació de l'estat d'alarma i ha alertat de la intenció del govern espanyol de prorrogar aquesta mesura excepcional un mes sencer en lloc de 15 dies com fins ara per no haver de negociar constantment amb tots els grups tenint en compte el rebuig dels populars. Sánchez no ha volgut entrar en aquesta possibilitat i s'ha limitat a insistir en la necessitat de mantenir-lo fins al final de la desescalada.

"Fins aquí hem arribat. Li hem donat suport durant dos mesos per salvar vides però ja no li donarem suport per arruïnar Espanya per tercer cop", ha dit Casado poc abans de la resposta de Sánchez. El líder popular ha tornat a demanar al president espanyol si ha demanat a Europa rescatar a Espanya i l'ha advertit que segueix els mateixos passos que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero amb la crisi del 2008.

Però la confrontació ha pujat de decibels amb l'entrada en escena de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que avui ha reaparegut en la sessió de control després de setmanes convalescent per covid-19. Calvo ha protagonitzat una picabaralla amb la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que l'ha acusat de mentir contínuament i n'ha demanat la dimissió. "No li demanaré que sigui raonable, però sí que sigui racional", li ha etzibat Calvo. "Vostè sempre tot li sembla malament, és com un insult a la intel·ligència [...]. Què li passaria si trobés que coincideix en alguna cosa amb mi? Es descomposaria el seu marc mental? Jo estaria molt més tranquil·la perquè les dues seríem més útils per a Espanya", ha afegit.

Álvarez de Toledo ha defensat el paper de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en plena polèmica per qui ha pagat l'aparthotel on resideix durant tota la crisi, propietat de l'empresari Kike Sarasola. La gestió d'Ayuso està generant malestar en alguns barons i diputats del PP, però Gènova -així com també l'expresident espanyol José María Aznar-, li mantenen tots els suports. "Hauria de dir gràcies Ayuso, gràcies Madrid", ha assenyalat Álvarez de Toledo. Sobre aquesta qüestió ha replicat el vicepresident segon, Pablo Iglesias, qui ha apuntat que Ayuso es podria enfrontar a un possible cas de corrupció. "La ciutadania no consentirà més casos de corrupció", ha advertit.

La setmana vinent tornaran a veure's les cares en el debat per a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, a la qual el PP ja va anunciar que s'hi oposaria. Sánchez, tal com va prometre, va trucar aquest inici de setmana als principals líders polítics, com Casado, i també a la seva nova aliada al Congrés, Inés Arrimadas. La líder de Cs i el president espanyol es van emplaçar a seguir treballant per arribar a acords en la gestió del covid-19, amb la incògnita de si això implicarà el suport a una nova pròrroga de l'estat d'alarma. En l'última sessió Arrimadas va avisar que calia treballar una alternativa, tal com també va manifestar el PNB.