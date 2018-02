EN DIRECTE: Rajoy insisteix que presentarà els pressupostos a temps

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha respost aquest dimecres a les preguntes de l'oposició a la sessió de control al govern espanyol al Congrés, i ha explicat que estan treballant per aconseguir suport per als pressupostos, que, ha insistit, pretenen presentar a temps per a la seva aprovació abans del juny, tot i no descartar una pròrroga definitiva si no aconsegueix els suports necessaris. Rajoy ha convidat, en to irònic, al líder de Podem, Pablo Iglesias, que li ha preguntat sobre el tema durant el ple, a sumar-se al PP i donar-los suport. Iglesias li ha recordat que és una "obligació constitucional" del govern espanyol presentar uns pressupostos, i l'ha acusat de voler-se "escapolir", amb l'anunci de pròrroga pressupostaria amb què el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha dit que poden resistir fins al final de la legislatura. "Deixin vostès de ser il·legals", ha asseverat.

Rajoy li ha respost aleshores que la seva intenció és presentar el projecte de pressupostos amb temps suficient per poder-los aprovar abans del juny. El president espanyol també ha criticat els comptes presentats per Podem, perquè ha dit que són "irrealitzables", perquè augmenten els diners dedicats a totes les partides.

En la mateixa línia ha anat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, davant la pregunta del diputat de Ciutadans, José Manuel Villegas, que ha retret al titular d'Hisenda que no hi hagi proposta de comptes públics. Montoro ha recordat que no compten amb els suports necessaris i que Ciutadans va ser precisament el que va retreure a la resta de la cambra que no vulguin donar suport a uns pressupostos que compten amb mesures impulsades pel seu grup, com ara la rebaixa de l'IRPF, l'equiparació salarial entre cossos policials o el complement salarial per a joves.

El president espanyol també s'ha referit a les pensions, després de la polèmica pels canvis legals introduïts a favor dels plans de pensions privats. Rajoy ha tret pit que les despeses en pensions no s'han retallat mai -tot i que continuen perdent poder adquisitiu-, i ha dit que les prioritats per fer sostenible el sistema de pensions és "crear ocupació" i arribar a acords de reforma en el marc del Pacte de Toledo.