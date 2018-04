EN DIRECTE: Catalá, a Campuzano: "Aquest llaç groc que porta és ofensiu"

L'alliberament i la fulminació del delicte de rebel·lió per part de l'Audiència de Schleswig-Holstein centra alguna de les preguntes de la sessió de control al govern espanyol d'aquest dimecres al Congrés de Diputats. No hi serà present el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de viatge oficial a l'Argentina.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha retret al portaveu del PDECat, Carles Campuzano, que vagi al Congrés amb "aquest llaç groc que és ofensiu" perquè "diu que a Espanya hi ha presos polítics i no n'hi ha". I ha afegit que té "molta sort" de poder dur aquest llaç "tranquil·lament" mentre que a Catalunya "n'hi ha que no poden passejar perquè els amenacen i els fan 'escraches' i pintades".

Campuzano li ha demanat sobre la situació en què queda la justícia espanyola després de la decisió dels tribunals alemanys, i el ministre li ha respost que respecten les decisions judicials. El demòcrata li ha retret que "minimitzi" l'impacte de la sentència i ha considerat que la decisió de Schleswig-Holstein és un "cop al relat fal·laç" que s'intenta imposar. Campuzano l'ha instat a admetre que han "fet servir la fiscalia i la Guàrdia Civil" per construir aquest relat, i li ha demanat que faci "el que estigui a les seves mans per alliberar els presos" polítics. Catalá s'ha parapetat en la independència judicial i li ha dit que "els jutges i el Parlament s'han d'ocupar cadascun de les seves responsabilitats, perquè així funcionen les democràcies sanes".

La diputada d'En Comú Podem Lucía Martín, ha preguntat al ministre de Justícia, Rafael Catalá, si n'havia sortit perjudicada la imatge d'Espanya a Europa. Catalá ha considerat que no, i ha dit que les discrepàncies jurídiques són "només això" i que les "tensions en les interpretacions jurídiques" no tenen "res a veure amb la valoració de la qualitat democràtica, que és molt alta". Martín ha replicat aleshores el "ridícul" del govern espanyol i ha afirmat que "Espanya és vista cada cop més com una anomalia a Europa". A més, ha acusat l'executiu d'estar tornant-se euroescèptic, i els ha demanat que admetin "que no hi ha ni rebel·lió ni terrorisme". Catalá ha presumit de les estadístiques del Tribunal Europeu de Drets Humans, i ha dit que Espanya és el tercer país que ha rebut menys condemnes en els últims anys. A més, ha acusat Podem de situar-se a favor dels partits "xenòfobs".

Cas Falciani

El diputat d'Units Podem Txema Guijarro també ha preguntat al ministre Catalá sobre la falta de protecció als denunciants després de l'inici del procés d'extradició a Hervé Falciani. "En aquest cas, com en tants d'altres, separació de poders i compliment de la llei", ha asseverat el ministre.