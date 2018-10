Cs i PP es conjuren per bloquejar els comptes de Sánchez perquè els consideren “il·legals”

El PP i Ciutadans volen aturar els pressupostos de Pedro Sánchez per qualsevol de les vies al seu abast. Conscients que el president espanyol busca el suport dels partits independentistes per reeditar amb els comptes la majoria que li va permetre fer fora Mariano Rajoy, els partits de dretes busquen un subterfugi legal per impossibilitar que els pressupostos arribin ni tan sols a ser votats al Congés.

Segons han explicat aquest dimecres les dues formacions als passadissos de la cambra baixa espanyola, consideren que Sánchez ha presentat els comptes sense complir els requisits que marca la llei d’estabilitat. Són “il·legals”, segons ha dit el president del PP, Pablo Casado, durant la sessió de control al govern espanyol al Congrés En concret, el PP considera que no han votat els nous objectius de dèficit, que van ser rebutjat pel Congrés, i tampoc el nou sostre de despesa, i per això consideren que s’incompleix l’article 15 de la llei de despesa.

De la seva banda, Ciutadans ha acusat Sánchez de dur els pressupostos a la cambra amb un objectiu de dèficit que no ha estat aprovat per la cambra. Es dona la circumstància que Brussel·les va donar a Espanya un marge addicional de cinc dècimes de dèficit per a l’any que ve, respecte a l’1,3% que exigien a Mariano Rajoy, elevant el límit fins a l’1,8%. El govern espanyol va voler aprofitar aquest marge addicional, i va intentar aprovar el nou objectiu al Congrés, però va quedar rebutjat. Després, el govern espanyol va intentar aprovar una modificació de la llei d’estabilitat que els permetés aprovar el nou límit, però està aturada a la mesa del Congrés, controlada per PP i Cs.

La ministra d’Hisenda, María Dolores Montero, ha volgut acabar amb les dues acusacions, i ha afirmat que no cal aprovar el nou sostre de despesa al Congrés, sinó només informal-lo, i això ja està fet. A més, ha detallat que els pressupostos s’aprovaran de moment amb l’objectiu de dèficit de l’1,3%, mentre el Congrés no aprovi els nous objectius. Això, però, han explicat fonts del ministeri d’Hisenda, suposa un problema per a les comunitats autònomes, que no podran gaudir dels nous objectius de dèficit en els seus pressupostos, que hauran de fer-se sobre un supòsit del 0,1% i no del 0,3%.

Sánchez ha hagut d’encarar les acusacions aquest dimecres una nova sessió de control al Congrés, en la qual Casado l'ha acusat de voler que li "paguin el lloguer de la Moncloa", mentre que Sánchez li ha respost que els pressupostos preveuen una reducció del dèficit primari i del deute, "cosa que vostès no van fer". Albert Rivera també li ha preguntat sobre els pressupostos, i l'ha acusat de voler pujar les quotes mínimes dels autònoms, amb la pujada del salari mínim. Sánchez ha afirmat que no s'apujaran i ha demanat a Rivera que "deixi de mentir, de crispar i de calumniar", i que "abandoni la crispació i torni a la moderació". Rivera tenia anunciada a la mesa una pregunta sobre la situació política (un generalisme que li pot servir per preguntar sobre qualsevol qüestió). Tant Casado com Rivera han considerat que els comptes són una "farsa" que volen enganyar a la Comissió Europea i que se saltaran el límit de dèficit.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, per la seva banda, ha fet una pregunta sobre el col·lectiu LGTBI, reclamant un avenç en els drets, que Sánchez ha afirmat que ja és entre les seves prioritats.