EN DIRECTE: Sánchez es compromet a presentar els pressupostos abans de final d’any

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha compromès aquest dimecres a presentar un projecte de llei de pressupostos al Congrés dels Diputats abans de final d’any, tot i haver constatat que no tindrà els suports suficients per tirar-los endavant per la negativa dels independentistes a negociar-los, i dels rumors creixents que no els presentaria. En resposta al president del PP, Pablo Casado, durant la sessió de control al govern espanyol que li ha demanat que convoqui eleccions si no aconsegueix aprovar els comptes, Sánchez ha justificat que els últims de Mariano Rajoy es van presentar a la cambra a l’abril, i que per tant encara té molt marge per buscar un acord.

Casado l’ha acusat de tenir una “dissociació de personalitat” per haver defensat mentre estava a l’oposició que no es podia governar sense pressupostos i ara voler-ho fer. Acusació a la qual Sánchez ha respost amb un atac, preguntant a Casado quina pressa té “per perdre unes eleccions”.

En els plans del govern espanyol passen per allargar el debat pressupostari a la cambra el màxim possible, amb la vista posada en allunyar la data de les eleccions, perquè Sánchez està convençut que cada dia a la Moncloa és una victòria. Per això presentarà el projecte de llei, que no té visos de tirar endavant, i que potser podria quedar tombat a la primera de canvi, si els independentistes donen suport a les esmenes a la totalitat que presentaran el PP i Ciutadans en el primer tràmit parlamentari.

Defensa del sistema judicial

En resposta al portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, Sánchez ha fet una defensa tancada del sistema judicial espanyol davant de les acusacions del republicà d’estar fent “tripijocs” amb Casado per renovar la cúpula judicial, amb el nomenament de Manuel Marchena. El president espanyol ha considerat que és constitucional que el poder legislatiu triï el govern dels jutges, però que això no suposa una ingerència. A més, ha llistat un seguit d’informes i organismes internacionals que segons ell avalan la qualitat democràtica de l’estat espanyol.