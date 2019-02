EN DIRECTE: Sánchez, a Rivera: "Vostè s'ha posat la jaqueta de la ultradreta"

El president espanyol, Pedro Sánchez, respon a les preguntes de l'oposició en la sessió de control al govern espanyol.

En l'última pregunta d'Albert Rivera en una sessió de control (la setmana que ve Cs no en té), el líder de Ciutadans l'ha qüestionat sobre les negociacions amb independentistes i l'ha instat a comprometre's a no indultar els "colpistes", en referència als líders del Procés. Davant d'això, Sánchez l'ha acusat de saltar-se les preguntes que havia escrit i s'ha dedicat a carregar contra Rivera i el "cordó sanitari" que ha posat al PSOE, i li ha dit que s'ha posat "la jaqueta de la ultradreta".

"Som un partit que ha vingut aquí a liderar el canvi i vostè està liderant el canvi de jaqueta permanent", ha asseverat, i l'ha acusat de tenir "una concepció de la democràcia excloent", perquè vol posar el cordó sanitari als milions de votants socialistes.

La intervenció de Rivera li ha valgut també la resposta del portaveu d'ERC, Joan Tardà, que l'ha acusat de "feixista" en "autodefensa democràtica" pels apel·latius de "colpistes". Després d'això, el republicà ha qüestionat la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, sobre el seu balanç del diàleg, i Calvo ha respost que han "tornat la política a la política", amb "respecte institucional" per a la Generalitat. Tardà, però, ha considerat una "oportunitat perduda" el diàleg, perquè Sánchez ha decidit "anar al casino a jugar-se la majoria" que va fer fora Mariano Rajoy. A més, el portaveu republicà ha avisat que, el sistema no serà viable sense una solució pactada per a Catalunya, i la vicepresidenta li ha reiterat que el diàleg només pot "transitar" per les regles de la Constitució, abans de censurar-li que hagi votat "amb els mateixos interessos que la ultradreta", al tombar els pressupostos de l'Estat.

En el debat habitual entre el líder del PP, Pablo Casado, i Sánchez, el president espanyol ha acusat el seu rival de "mentir" i de "crispar", a l'acusar-lo d'haver "venut Espanya" als independentistes