EN DIRECTE: Sánchez diu que la convivència està “en perill” a Catalunya i demana “diàleg entre catalans” al Parlament

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu equip, se sotmeten aquest dimecres a la sessió de control al Congrés dels Diputats. Sánchez haurà de respondre les preguntes de Joan Tardà, líder d'ERC a la cambra baixa espanyola, sobre les possibilitats d'un referèndum.

El republicà ha assegurat que la proposta de referèndum d’autogovern per a una reforma de l’Estatut que proposa el president espanyol “exclou la meitat dels catalans, els independentistes, i així no es pot construir res”, i per això ha considerat que “cal un referèndum en el qual se sentin cridats tots els catalans”. Sánchez, però, ha afirmat que “la prioritat no és la independència, sinó la convivència”, que segons ell està “en perill” a Catalunya. El president espanyol ha demanat al “bloc independentista” que obri el Parlament per iniciar un “diàleg entre catalans”.

Tardà ha coincidit que la solució al problema polític català ha de ser el “diàleg i la negociació”, però ha considerat que els catalans han de decidir si volen que Catalunya sigui “més autònoma o una República”.

De la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, ha interrogat per segon cop el president espanyol, amb una pregunta incisiva: "Què més ha de passar perquè entengui que la seva presència al capdavant del govern [espanyol] danya i és un llast per al país?". El líder popular ha considerat que el govern espanyol ha mentit en la qüestió de la tesi del president, després que una de les empreses antiplagi hagi apuntat a un percentatge de coincidències superior al que va dir La Moncloa, i a més ha censurat les rectificacions de diversos ministre. També ha criticat el canvi legal que el govern espanyol pretén fer prer treure-li al Congrés la capacitat de vetar el sostre de despesa, acusant Sánchez de copiar els règims “autoritaris”.