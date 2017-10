Santamaría justifica el 155 per dur l'independentisme "al punt de retorn"

(Si veus aquest contingut amb una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe)

La comissió del 155 debat aquest dijous el dictamen de la intervenció de l'autonomia de Catalunya. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defensat la postura de l'executiu, i ha assegurat que el 155 s'aplica per "complir amb una obligació legal, democràtica i política", perquè la "primera obligació de qualsevol govern democràtic és respectar i fer respectar les lleis", en aquest cas la Constitució. La vicepresidenta espanyola ha afirmat també que l'independentisme ha emprès un "viatge enlloc" i ha "d'arribar al seu punt de retorn". "Demanem la seva autorització per treballar per la normalitat, la convivència, la concòrdia i la democràcia. Perquè tots els catalans, independentment de com opinin, puguin tornar a sentir-se units entre ells", ha continuat.

D'acord amb el seu parer, el 155 "pot obrir una nova etapa" en la qual es "respectin la convivència i la concòrdia". Santamaría ha dit que la Generalitat ha fet un "enorme exercici d'irresponsabilitat política", de la qual ha situat l'inici en el 2012, quan "la ruta independentista va ser l'única sortida que se li va acudir a Artur Mas davant de la situació econòmica". Després, la número dos de l'executiu de Rajoy ha recordat que en les eleccions del 27 de setembre del 2015 l'independentisme va assolir menys del 50% dels vots, i ha recordat que la CUP va reconèixer aleshores que s'havia perdut el plebiscit. Segons ella, aquesta situació marca la falta de legitimitat del Procés, davant la qual ha situat un govern espanyol que ha dit sempre ha estat disposat a dialogar.

"Els independentistes van deixar molt clar que no estaven disposats a dialogar", ha dit, i ha posat com a exemple l'absència de Carles Puigdemont a la conferència de presidents, o de cap representant de la Generalitat al debat del finançament autonòmic. També ha dit que Puigdemont va rebutjar la "invitació del president espanyol, Mariano Rajoy, de defensar el seu projecte al Congrés de Diputats. "El diàleg es conjuga en gerundi: parlant", ha continuat Santamaría, que ha insistit que el Govern no ha acceptat mai "l'absoluta predisposició" de Rajoy a aquest diàleg.

Segons ella, els "promotors de l'independentisme", en el seu intent per "construir una nova Catalunya, han fet ensorrar la millor Catalunya de la història". En aquest moment, ha dit, "s'han trencat els somnis i només queden les mentides", en referència a la sortida d'empreses i a l'afectació en l'economia que està tenint el conflicte. La vicepresidenta també ha afirmat que el projecte independentista no té suports europeus, i que la UE "avala la resposta de l'estat espanyol perquè és la resposta democràtica i de l'estat de dret".

Per intentar presentar el 155 com a proporcionat, Santamaría ha argumentat que el mecanisme existeix a altres constitucions de l'entorn espanyol, i que fins i tot n'hi ha d'altres que permeten la suspensió completa de l'autonomia, que segons ella no es donarà amb l'actual redactat de l'acord.

"Des de dissabte, quan vam remetre l'acord, no ha passat res rellevant. Només hi ha hagut soroll. I no l'ha provocat aquest govern, que ha estat al seu lloc i hi seguirà estant", ha dit Santamaría per justificar que no hi ha cap motiu per fer enrere el 155 tal com està plantejat.

Després ha resumit els objectius del 155: recuperar la legalitat, la convivència, la normalitat, acabar amb el desassossec, assegurar la recuperació econòmica i finalment celebrar eleccions "en situació de normalitat política i neutralitat institucional".

Santamaría sí que ha volgut allunyar el fantasma de la il·legalització de partits, i ha afirmat que "del que estem parlant aquí no és d'idees ni d'ideologies", sinó de "principis": "Tots som aquí per la mateixa cosa: defensar l'interès general".

Abans, el PP ha vetat a la mesa que el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, defensés la postura del Govern. Per aquest motiu, diversos senadors dels partits independentistes i també d'En Comú Podem han sol·licitat a l'inici de la comissió la reconsideració de la decisió, que ha estat denegada pel president del Senat, Pío García Escudero. Mascarell, aleshores, ha abandonat la comissió. El portaveu del PP, José Manuel Barreiro, ha justificat la seva decisió assegurant que el fet que no hi acudís cap membre del Govern, és una "falta de respecte a la cambra".

El PSOE compara l'1-O amb el 23-F

També ha sigut molt dur el portaveu socialista Ander Gil, que ha comparat la situació viscuda els últims mesos a Catalunya amb el 23-F. "Ens trobem aquí davant del 155 amb el més greu incompliment de la Constitució segurament des del 23-F", ha assenyalat.

Ara bé, ha posat sobre la taula les tres esmenes de l'article 155 proposades pel PSOE: que l'aplicació sigui gradual depenent de la resposta de les institucions catalanes -ja acceptada pel PP-, que no es controlin els mitjans públics des del govern espanyol -sinó que TV3 pengi del Parlament- i una clàusula de revocació en cas de convocatòria d'eleccions anticipades abans de l'aprovació en consell de ministres.

"Segurament serà difícil que s'acceptin les mesures, però espero que la major part dels catalans estiguin a l'altura", ha afegit, i ha interpel·lat Puigdemont perquè "convoqui eleccions autonòmiques i eviti un desastre que tardarà molt a passar".

Finalment, ha justificat el seu suport al PP perquè és "en front a l'alternativa del desmembrament de l'estat espanyol". "Paradoxalment, els independentistes són els que han posat una cortina molt opaca de banderes per tapar les vergonyes del govern espanyol", ha conclòs Ander Gil.

Estradé (ERC) i Cleries (PDECat) qualifiquen la mesura de "franquista"

Cap clam en la recerca d'un acord. El portaveu del PDECat, Josep Lluís Cleries, ha intervingut davant del Senat donant per fet que el PP aplicarà el 155. "Vostès ressusciten l'esperit del franquisme", els ha etzibat, i ha qualificat d'inconstitucionals les mesures de l'article. Demanant la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, ha censurat que els hereus d'Alianza Popular que no van votar la Constitució -en referència al PP- vulguin ara introduir l'esmena de l'exministre franquista i expresident gallec Manuel Fraga.

Cleries ha qualificat també de "cop d'estat" del "nacionalisme espanyol", el govern espanyol, PSOE i Cs el 155 per a les institucions catalanes. En definitiva, ha considerat que "l'article 155 és el decret de nova planta de Felip VI".

Des d'ERC, el senador Miquel Àngel Estradé ha acusat el govern espanyol de voler imposar-se a Catalunya amb "caos i confusió", perquè considera que és l'única manera de deixar de ser "minoria". "Vostès han emprès des de fa mesos una autèntica ofensiva per trencar les bases i consensos del catalanisme", ha afegit, i ha enumerat "mentides i intoxicacions", com la de l'"adoctrinament a escoles". "Qualsevol escolar català sap més llengües que el president del govern", ha conclòs, i ha titllat de "nazis" i "feixistes" alguns dels unionistes a Catalunya.

En Comú compara el procediment al Senat amb el ple del 6 i 7 de setembre al Parlament

El portaveu d'En Comú Podem, Óscar Guardingo, s'ha centrat a criticar el procediment al Senat per aplicar el 155, i ha qualificat la comissió del 155 com "la comissió dels transistors". En aquest sentit, ha comparat aquest procediment amb el ple del 6 i 7 de setembre al Parlament.