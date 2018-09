JxCat, ERC, els comuns i la CUP aproven traslladar al ple el dictamen sobre les suspensions dels diputats

La comissió de l'estatut del diputat ha aprovat aquest divendres elevar al ple el dictamen sobre les suspensions dels diputats processats per rebel·lió amb el suport de JxCat, ERC, els comuns i la CUP. El PP i el PSC no han participat en la votació perquè consideren que els diputats ja estan suspesos i que els independentistes només estan fent una "escenificació". El contingut, avançat per l'ARA dimecres, consisteix en sotmetre a votació les suspensions dels parlamentaris i la fórmula perquè es mantinguin les majories actuals. El debat, però, ja ha començat crispat: abans de començar el diputat de Ciutadans i membre de la mesa del Parlament, Joan Garcia, ha assegurat que no es pot discutir el dictamen perquè és un "procediment il·legal" -malgrat que està previst a l'article 25 del reglament-. "No podem votar sobre si complim una resolució del Tribunal Suprem", ha dit. Així, Garcia ha demanat retirar la discussió del dictamen de l'ordre del dia i ha advertit que si no es fa s'estarà col·laborant en "un delicte de desobediència". Com que s'ha rebutjat, ha abandonat la comissió.

Malgrat l'aval dels serveis jurídics, però, Ciutadans ha demanat que es sotmeti a votació la modificació de l'ordre del dia perquè es retiri la discussió del dictamen. Hi han votat a favor Cs, PP i PSC i en contra JxCat, ERC, els comuns i la CUP. Com que la majoria ha decidit tirar endavant el debat, Joan Garcia ha decidit abandonar la comissió en considerar que s'estava fent una sessió "il·legal".

Joan Garcia (Cs) abandonant la sala on es debat la suspensió dels diputats processats

JxCat i ERC fan pinya a favor del dictamen

Marta Madrenas (JxCat) ha defensat la necessitat de votar la suspensió dels diputats al ple, tal com disposa el reglament, i més -ha argumentat-, quan la resolució del jutge del Tribunal Suprem es basa en un delicte, per a Madrenas, inexistent, la rebel·lió. "Les suspensions són il·lícites", ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat que es sotmeti a votació del ple si s'han de suspendre els parlamentaris -ha afirmat la diputada i alcaldessa de Girona-. Gerard Gómez del Moral (ERC) s'ha pronunciat en el mateix sentit afirmant que s'ha de defensar "l'autonomia parlamentària" i també ha remarcat la importància del segon punt del dictamen per "mantenir les majories parlamentàries". "És obligatori vetllar perquè tots els membres del Parlament puguin exercir les seves facultats", ha considerat.

La diputada dels comuns Iolanda López, per la seva banda, ha criticat la suspensió perquè considera que es basa, també, en un delicte inexistent i ha expressat la necessitat de mantenir les majories parlamentàries.

El PP i el PSC denuncien "teatralització" i afirmen que els diputats ja estan suspesos

El PP i el PSC, que no han participat en la votació del dictamen per traslladar-lo al ple, han denunciat una "escenificació" dels independentistes, ja que els diputats ja estan suspesos "de facto".

Alícia Romero (PSC) ha afirmat que "és molt greu" que es pretengui votar una resolució judicial al ple, ja que les decisions dels jutges es "compleixen i prou". Ara bé, ha manifestat el seu rebuig al que considera un "teatre" perquè des del juliol que els parlamentaris afectats per la resolució ja no cobren. "El dictamen ens porta a l'escenificació. Haurien de ser més honestos amb els seus votants perquè el que faran és acabar acatant les suspensions", ha dit.

El diputat del PP Santi Rodríguez, per la seva banda, s'ha mostrat en la mateixa línia que Romera i ha acusat els independentistes de no respectar la separació de poders. "El debat és una escenificació, els diputats estan suspesos", ha sentenciat.

La CUP demana que el dictamen només obligui a votar les suspensions

La CUP, tot i celebrar que es portin les suspensions al ple, s'ha mostrat crítica amb el segon punt del dictamen que fixa que mentre duri "la situació jurídica actual" els diputats suspesos exerciran el vot a través d'un altre parlamentari de seu grup. "Si el ple vota en contra de les suspensions, els diputats ja poden mantenir els seus drets", ha dit Vidal Aragonès, assenyalant que si realment es fa cas del ple i no s'apliquen les suspensions, no caldria establir un mecanisme per garantir que JxCat i ERC segueixen comptant amb tots els vots malgrat la resolució del jutge Pablo Llarena.

En aquest punt, ha rebutjat que el magistrat del Suprem apuntés la possibilitat de substituir els diputats i fer de "legislador". "A partir d'ara un jutge espanyol dirà com s'ha d'organitzar el Parlament", ha afirmat.

La CUP ha votat a favor de traslladar al ple el dictamen però ha avisat que això no significa que voti a favor dels dos punts que inclouen el dictamen.