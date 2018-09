El govern espanyol engega els treballs per limitar els aforaments amb una reforma constitucional

El consell de ministres d'aquest divendres ha abordat l'inici dels treballs per a la reforma constitucional que va proposar dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per tal de limitar els aforaments i eliminar els que afecten a polítics fora de les seves funcions. La portaveu de l'executiu, Isabel Celaá, explica aquest i altres acords en la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres.

Els primers passos per a la limitació dels aforaments ha consistit a encomanar-li al Consell d'Estat la proposta d'una reforma constitucional dels dos articles de la Constitució relatius als aforaments de diputats i membres del govern. La intervenció del Consell d'Estat és preceptiva abans o després, en un procés de reforma constitucional, i el govern de Pedro Sánchez ha preferit demanar-li consell previ a l'organisme. En l'acord del consell de ministres s'inclouen els objectius de la reforma, que és "reduir l'abast dels aforaments per assimilar-lo als diferents països europeus", ha dit Celaá, que ha concretat que a la majoria d'aquests països es preveu només l'aforament de polítics per a l'exercici de les seves funcions i no per qüestions que escapen aquesta funció.

Celaá també ha reiterat que la reforma constitucional no fa referència a l'aforament d'altres persones, com els membres de les policies, els jutges, o la família reial, entre altres. Un cop hagi culminat el procés d'elaboració del projecte, el consell de ministres el remetrà a les corts generals de l'Estat, i si hi ha consens, segons la intenció de l'executiu, en 60 dies es podria tenir el canvi o la reforma constitucional realitzada.