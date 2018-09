DIRECTE: Borrell i Delgado van pressionar Bèlgica per carta i amb reunions perquè defensés Llarena

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, compareix al Congrés per explicar les actuacions del seu departament per contractar un bufet a Bèlgica per defensar el jutge Pablo Llarena de la demanda civil a Bèlgica. Amb una exposició molt detallada, en què s'ha ajustat data a per data a tot el procediment per explicar la rectificació a última hora del departament i justificar -enfront a les crítiques- els costos de més de mig milió per defensar Llarena, Delgado s'ha escudat en "la lectura tècnica" per argumentar el seu cop de timó i ha assegurat que en tot moment ha col·laborat amb el Poder Judicial enfront una demanda que considera "instrumental" només per qüestionar la justícia espanyola.

El que ha revelat Delgado és que tant ella com el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, van pressionar tant per carta, per notes verbals, com també amb reunions a Bèlgica perquè defensés directament la immunitat jurisdiccional d'Espanya i el jutge Pablo Llarena. La primera va ser el passat 11 de juliol, només un dia que el president del Consell General del Poder Judicial i del Suprem, Carlos Lesmes, demanés empara al govern de Pedro Sánchez. Borrell va enviar una nota verbal al ministeri. Sis dies després Delgado, per iniciativa pròpia, va remetre una carta al seu homòleg belga en què assegurava que "l'estat espanyol i el jutge demandat gosen d'immunitat de jurisdicció davant dels tribunals de Bèlgica" i recordava que Exteriors ja havia demanat que es personés. El mateix dia, també va enviar una carta a Eurojust, l'autoritat encarregada del reforç de la cooperació judicial a la Unió Europea, assenyalant el paper que estava tenint Bèlgica.

El 7 d'agost, Bèlgica finalment va respondre amb una nota verbal que va remetre tant a l'ambaixada espanyola com també al ministeri de Justícia en què deixava clar que no podia personar-se i que ho havia de fer Espanya. "Bèlgica no pot donar una resposta positiva a la petició d'Espanya i recomana a Espanya que asseguri la defensa de la seva immunitat davant del tribunal de primera instància", assenyalava.

Però Espanya no va desistir. Va posar en marxa l'engranatge per contractar un bufet -com apuntava un informe de l'advocacia general de l'Estat- però els informes tècnics del Suprem també apuntaven que el millor seria no personar-se, ni presentar-se a la vista. Una decisió que Bèlgica advertia que podria portar a una condemna. Encara va haver-hi dos intents més: Borrell va tornar a enviar un nota verbal a Bèlgica el 24 d'agost per insistir que acompanyessin a Espanya el dia de la cita el 4 de setembre. Davant de la falta de resposta, el 30 d'agost Delgado es va reunir amb l'ambaixador belga a Madrid per demanar suport. Però de nou la resposta de Bèlgica va ser que Espanya s'havia de personar. El passat dia 4 Llarena no es va presentar a la cita i en representació seva i de l'Estat s'hi va presentar un bufet contractat per més de mil milió d'euros. La cita ha quedat ajornada pel 25 de setembre.