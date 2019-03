Cs porta novament a la JEC el canvi de pancartes al Palau

"Els felicito, és graciós: però trenca la neutralitat". Amb aquestes paraules ha respost el diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, al canvi de pancartes al Palau de la Generalitat, en què l'executiu ha substituït el llaç groc prohibit per la Junta Electoral Central (JEC) per un de blanc. Així, el partit taronja ha anunciat que ha tornat a denunciar la nova pancarta a l'òrgan (i d'altres que se n'han col·locat en altres edificis públics, amb expressions com 'Llibertat pels peixos polítics' o 'Llibertat pels presos pacífics'). "Vo stès ja són absolutament a prop d'haver comès una infracció penal. Ho diu la JEC i ho diu la Fiscalia", ha sentenciat el parlamentari, que ha proclamat que "les murs no tenen llibertat d'expressió". "Pensar-se que tots els edificis públics són només de la Generalitat de Catalunya és un atac a la democràcia", ha dit també posteriorment la líder del partit, Inés Arrimadas.

Per la seva banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha afirmat que encara no pot valorar la decisió de l'executiu fins a disposar de "tots els elements" d'anàlisi. Amb tot, ha asseverat que en període electoral està d'acord amb la JEC en què no hi poden haver símbols a les institucions que puguin influir en el vot.

Torra tapa el llaç groc del Palau de la Generalitat amb un de blanc

Carrizosa ha fet aquestes declaracions en el ple del Parlament, en què Ribó presentava aquest matí l'informe de l'òrgan corresponent a 2018, que debatran els diferents grups parlamentaris. Però en el marc de la polèmica pels llaços grocs, iniciada fa unes setmanes per Ciutadans, que va denunciar el Govern a la Junta Electoral Central (JEC) perquè es posicionés sobre la pancarta en suport als presos que penjava de la façana del Palau de la Generalitat, aquest debat ha protagonitzat el diàleg parlamentari. Així, Carrizosa ha acusat Ribó de "blanquejar" el president Quim Torra i d'"orquestrar" un pla amb ell.

L'executiu, que inicialment es va resistir a retirar la pancarta, va accedir ahir a retirar-la després de demanar un informe del Síndic de Greuges que, en aquest cas, va donar la raó a la JEC i va demanar al Govern que retirés la pancarta durant el període electoral (l'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, va retirar la pancarta en suport als presos de la seu del consistori tan bon punt va rebre el requeriment de la JEC). El president de la Generalitat, Quim Torra, va assumir ahir l'informe de Rafael Ribó tot i que el coneixia des de divendres (ahir mateix, en el ple, el conseller Alfred Bosch va dir en una resposta parlamentària a Carlos Carrizosa que el Govern estava pendent de rebre l'informe). Finalment, ha recorregut a col·locar pancartes alternatives en substitució de les prohibides per la JEC.

Per a Carrizosa, aquesta cronologia d'esdeveniments demostraria que Ribó "va orquestrar un pla" per "permetre" a Torra "una sortida mig honrosa amb els seus adeptes del llaç groc". "Senyor Síndic, hauria de defensar les persones d'aquests senyors", ha dit referint-se al Govern, i no a la inversa.

D'altra banda, Carrizosa també ha criticat les conclusions de l'escrit del Síndic, segons el qual en període electoral les institucions han de "mantenir la neutralitat política" i s'han d'abstenir de situar simbologia política en els edificis públics. "No només en època electoral s'ha de respectar la neutralitat de les institucions", ha considerat Carrizosa: "On hi ha el raonament per dir ara sí i ara no? Li sembla que es pot vulnerar la neutralitat als edificis públics, tenir-los com si fossin les seus d'ERC i de JxCat, siguin de la Generalitat o de l'ajuntament?", ha sentenciat. El diputat ha exigit en el mateix sentit a Ribó que "dimiteixi". "Porta 21 dies en funcions", ha lamentat: "Deixi d'aprofitar la situació de bloqueig polític per mantenir-se".

En el torn de rèplica, Ribó ha considerat el discurs d'alguns dels grups "aberrants" i els ha retret que no acudeixin a la JEC per denunciar altres coses, per exemple que es deixi en mans de les meses electorals el vot dels discapacitats. Posteriorment i a preguntes dels periodistes, Ribó ha considerat que "no es pot dir" que "el llaç groc o l'estelada siguin símbols polítics".

"No tenen dret a dir covarda Ada Colau"

El Govern també ha rebut crítiques des dels comuns. El diputat David Cid ha acusat l'executiu català de "donar munició a Ciutadans" i "qüestionar la independència" de Ribó. "Fora bo que en un context d'amenaça d'autogovern i les institucions les deixin d'utilitzar de manera partidista i fent el ridícul".

Al seu torn, Cid ha estat molt crític a l'hemicicle amb les paraules del diputat del Congrés Gabriel Rufián, que va dir "covarda" a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per haver retirat el llaç de l'Ajuntament. " No tenen dret a titllar-la de covarda", ha dit: "Vostès fan càlculs electorals". "ERC presenta un troll de Twitter a les generals", ha etzibat.

La diputada del PSC Marta Moreta també s'ha posicionat sobre la qüestió, que ha titllat de "sainet matusser". "Fa dos dies la consellera Elsa Artadi feia declaracions i deia que farien cas del Síndic", ha exposat: "Estaria bé que aquest Govern també fes bones les recomanacions que els fa sobre pobresa infantil, retallades".

Al seu torn, la diputada del PP, Andrea Levy ha acusat a Ribó de fer de "corretja de transmissió del Govern", i ha demanat a Torra que "s'abstingui de fer un ús patrimonialista privat dels seus interessos" dels "espais de tots". "Amb el canvi de pancartisme (ha dit en referència al canvi de pancarta que s'ha fet avui al Palau, substituint el llaç groc per un de blanc) està fent la deva pròpia campanya política", ha lamentat: "I això, senyor Síndic, ho ha de denunciar".