Torra avisa Sánchez que "no es pot governar contra Catalunya"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha contestat aquest dimecres a les preguntes dels grups parlamentaris a la sessió de control i ha posat les bases del que creu que ha de tornar a ser l'estratègia de l'independentisme a Madrid després de les eleccions del 28 d'abril. Davant la reflexió del líder socialista, Miquel Iceta, que és el president menys valorat en els últims anys a l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el cap de l'executiu ha situat la mirada en la governabilitat de l'Estat: "Aquest govern segueix governant i ja ha vist passar dos presidents espanyols pel seu davant". I ha avisat: "No es pot governar contra Catalunya".

Ha insistit en la mateixa idea en resposta a Esquerra, que ha demanat al cap de l'executiu que valori la manifestació en contra del judici del Procés i a favor de l'autodeterminació de dissabte passat a Madrid. "El missatge va ser un «Escolta Espanya»", ha considerat el president parafrasejant Joan Maragall. Per a ell, si l'executiu que sorgeixi dels comicis del 28-A no accepta parlar de les propostes que té la majoria independentista al Parlament de Catalunya tampoc podrà governar Espanya.

El líder socialista ha criticat que la Generalitat "només miri mig país" i "hagi deixat de governar". "No han aprovat ni el pressupost del 2019. Si vol millorar la situació li suggerim que governi i aprovi el pressupost o se sotmeti a una qüestió de confiança i convoqui eleccions", ha conclòs el cap de files del PSC. En aquest punt, Torra li ha recordat el seu paper la legislatura passada i l'actitud que va prendre Pedro Sánchez, quan era cap de l'oposició, amb Catalunya i el seu autogovern després del referèndum de l'1-O. Citant frases textuals del nou llibre de l'actual president d'Espanya – 'Manual de resistència'–, ha relatat la seva disposició a donar suport a la suspensió de l'autonomia: "Aquest és el problema, que el PP sempre compta amb el PSOE i que vostès van votar el 155".

També ha recordat que ara fa un any l'exconseller Jordi Turull, que afronta el judici de l'1-O, es va sotmetre a la sessió d'investidura al Parlament el 22 de març i que l'endemà va ser empresonat pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Dirigint-se a Iceta ha assegurat que "recorda molt bé qui es va aixecar i qui no aquell dia", en al·lusió a l'aplaudiment que els diputats sobiranistes i el públic li van fer aquell dia a l'exconseller, sabent que no obtindria els vots necessaris per ser investit president i que poques hores després probablement seria tancat en presó preventiva.

La qüestió del canvi climàtic

La sessió de control ha començat amb una intervenció de la diputada Natàlia Sànchez, de la CUP, sobre les polítiques mediambientals i ecologistes del Govern. "En l'anterior legislatura ens vam dotar d'una llei de canvi climàtic pionera a Europa. Dos anys després no s'ha desenvolupat", ha expressat Sànchez, que ha assegurat que el nou executiu "no fa res en matèria de canvi climàtic". "S'omplen la boca de discursos de sostenibilitat ambiental, però només responen als interessos del capitalisme", ha sentenciat la cupaire.

Torra ha negat la major assegurant que les polítiques ambientals són "prioritàries" per a l'actual govern de la Generalitat, tot i que ha admès la diferència de models entre l'executiu de JxCat i ERC amb el que defensa la CUP. "S'ha de conciliar l'activitat econòmica amb la preservació del medi ambient", ha contestat el president.

Els comuns també han preguntat per la mateixa qüestió, després que divendres passat es manifestessin milers de joves a Barcelona i en diverses ciutats del món per aturar el canvi climàtic. "Estem cansades de les bones paraules i de zero accions", ha reblat Jèssica Albiach davant de Torra. "Escoltin els carrers, el moviment feminista i l'ecologista han vingut per quedar-se", ha advertit la líder del grup. "Aquest Govern està a l'altura d'aquest repte", ha contestat el cap de l'executiu.

Torra també ha tret pit de l'obra de Govern de la legislatura passada, quan es va aprovar la llei del canvi climàtic i, ha recordat, va ser recorreguda pel govern espanyol al Tribunal Constitucional.