Maragall assegura que no s'aixecaran de la taula per negociar un referèndum amb l'Estat

En l'inici de la sessió de control del Govern al Parlament, el conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, ha reiterat la voluntat de l'executiu català de reobrir totes les delegacions de la Generalitat a l'exterior, així com recuperar totes les lleis aprovades pel Parlament i que va suspendre el Tribunal Constitucional. Alhora, Maragall ha assegurat que el Govern no s'aixecarà de la taula de negociació per negociar un referèndum amb l'estat espanyol malgrat algunes decisions del govern espanyol "creen més indignació que sorpresa". "La nostra actitud continua sent de diàleg i dignitat", ha afirmat Maragall, que ha contestat a una pregunta formulada pel diputat d'ERC, Ruben Wagensberg. Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que el "Govern vol assumir tota la responsabilitat fiscal i tributària". El compromís l'ha verbalitzat després de contestar a una pregunta sobre el funcionament de l'Agència Tributària de Catalunya.

La CUP exigeix una millora de les condicions salarials

La CUP s'ha centrat en la ronda de control als consellers a exigir un sou brut d'almenys 1.200 euros per als treballadors d'empreses que accedeixen a la gestió de serveis públics. El diputat Vidal Aragonès ha demanat que "es garanteixi" aquesta mesura abans de concedir un concurs públic. El vicepresident Pere Aragonès, al seu torn, ha respost al cupaire que el Govern ha entrat el projecte de llei de contractes al servei de les persones, perquè es puguin emprendre diferents mesures en l'adjucació de contractes, entre les que hi ha les condicions salarials. Una mesura que per al diputat de la CUP és insuficient: "El Govern té la capacitat com a poder adjudicador per demà mateix imposar aquesta garantia".

L'independentisme, en minoria per la suspensió dels diputats de JxCat

Després del debat de política general, la minoria de l'independentisme al Parlament es tornarà a plasmar en el ple d'aquesta setmana, que comença aquest matí amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat. Després de perdre els quatre vots dels diputats de JxCat a la presó i a l'exili, la minoria independentista al Parlament es farà més evident amb l'intent de bloqueig de la legislatura que vol mostrar la CUP a partir d'ara. Així, l'oposició al Govern que ja havien mostrat els cupaires en les darreres setmanes, es començarà a evidenciar en el ple que comença aquest dimecres. La CUP va acordar dissabte en un consell polític extraordinari que intentaria bloquejar la legislatura perquè considera que JxCat i ERC estan tirant endavant un full de ruta "autonomista".