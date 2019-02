Lorena Roldán, al Govern: "Tenen la gran sort que el president sigui Sánchez, que no té vergonya"

Després de la guerra que el PP, Cs i Vox han declarat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, amb la convocatòria de manifestacions i acusacions d'"alta traïció" per haver acceptat una figura que doni fe de les reunions entre partits polítics catalans, batejada com a "relator", la diputada de Ciutadans Lorena Roldán interpel·la aquest dijous el Govern sobre "negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el govern d'Espanya".

"Vostès tenen la gran sort que el president del govern sigui Pedro Sánchez, que no té vergonya", ha recalcat la diputada. Igual que va fer ahir la líder del partit, Inés Arrimadas – Cs ha presentat una petició de compareixença del president Quim Torra sobre aquest tema–, Roldán ha tornat a carregar contra els 21 punts que el president va traslladar al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió al Palau de Pedralbes del 20 de desembre. La diputada ha tornat a lamentar que no hi hagi "mesures socials" en cap dels 21 punts, que titlla de "manaments dels independentistes".

Roldán ha fet un repàs dels 21 punts del document, contraargumentant cada proposta. "Vostès no mostren cap respecte per les institucions catalanes, tanquen la cambra quan els va bé, bloquegen les comissions, no tenen respecte per aquest Parlament, i per tant pels catalans", insisteix la diputada taronja. "Aquí ningú estaria parlant del 155 si deixessin de passar-se pel forro les lleis", ha etzibat, i ha lamentat que l'independentisme demani la llibertat dels presos polítics: "Demanen impunitat, i tots som iguals davant la llei".

Sobre el punt del mediador internacional, Roldán ha lamentat que Sánchez "els l'hagi comprat". "És capaç de fingir una relació bilateral per tal de mantenir-se a la Moncloa", ha lamentat, i s'ha dirigit a Iceta: "Vostè coneixia aquest document, senyor Iceta?" La diputada apunta a unes noves eleccions generals: "[Per] fer fora el xollo que tenen vostès a Madrid, que els confon a vostès amb Catalunya. Vostès no representen Catalunya, Catalunya som tots", conclou.

"Menys demagògia i més responsabilitat", ha respost al seu torn el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que després que Roldán l'hi hagi exigit, ha condemnat l'agressió d'un regidor de Cs de Torroella de Montgrí. "Nosaltres, quan defensem els drets, defensem els de tothom", assegura el vicepresident: "Vostès el que volen és l'aplicació d'un 155 indefinit, perquè van quedar primers a les eleccions però el resultat no els va agradar, perquè van renovar una majoria independentista a la cambra". En el mateix sentit, Aragonès ha recordat que hi haurà un reforç de la seguretat a les portes dels jutjats després de les accions dels CDR contra les seus judicials. "Ho saben", ha recriminat a Roldán, que minuts abans li havia retret que Interior "identifica els que treuen llaços grocs però no els que ataquen seus judicials".

D'altra banda, el vicepresident ha reclamat a Cs que assisteixin a les reunions oficials que hi ha fora del Parlament entre el Govern i l'oposició. "Vinguin al Palau de la Generalitat i defensin els seus arguments", ha afirmat. "Es pot debatre en reunions bilaterals també", ha dit, i ha insistit que la bilateralitat està reconeguda a l'Estatut. "A vostès els molesta que parlem amb el govern de l'Estat", ha lamentat Aragonès. "Ara hi ha l'oportunitat d'intentar trobar espai per a la negociació política, i per tant parlarem amb qui sigui per fer-ho, defensant el nostre posicionament polític, que és tan legítim com el seu", ha insistit. Per concloure, el vicepresident ha considerat fals que es produeixin negociacions ocultes entre el Govern i l'executiu espanyol: "Imagini's si són ocultes que quan acaben les reunions tot dos governs en donem compte amb llum i taquígrafs".